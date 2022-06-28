جيري غزال يتغنى بتجربته التمثيلية مع عابد فهد.. والمتابعون يعلقون

أشاد الفنان اللبناني جيري غزال بتجربته الفنية، لا سيما مع الفنان السوري عابد فهد، والنجوم المتميزين فِيْ التمثيل، بناء على وصفه العام.

وسلطت غزال الضوء على روعة ومتعة تجربة التواجد بجوار فنانين كبار وذوي تاريخ طويل فِيْ مهنة التمثيل، لما تعود عليه من فوائد تعود بالفنان الشاب وتساعد على تقديم معلومات ومهارات مهمة.

وشبّه غزال التمثيل إلَّى جانب الكبار بلعبة “ماتش بينج بونج”، معربًا عَنّْ سعادته البالغة وفخره بكونه أمام الفنان السوري عابد فهد فِيْ مسلسل “بيروت 303″، موضحًا أن العمل معه كان له طابع مختلف. ووعدوا المعجبين بأجمل وأروع المشاهد فِيْ الحلقات القادمة.

كتبت الفنانة الشابة “ما أجمل اللعب مع المعلمين فِيْ التمثيل، تتعلم الكثير من خلال اللعب، كَمْا يطلق عليه ؛ لأنها فِيْ الحَقيْقَة مثل لعبة بينج بونج، إذا كان هذا صحيحًا. إنه لشرف عظيم لي أن يرتبط هذا الدور بشكل مكثف باستياء عابد بعد عملي معه، فِيْ مشاهد جميلة على الطريق مع حبي، المطر. يعَنّْي زين.

أرفق غزال على منشوره مقطع فِيْديو لأحد المشاهد التي جمعها مع فهد فِيْ مسلسل “بيروت 303” للمخرج إيلي سمعان والكاتب سيف رضا حامد، حيث ظهر فِيْلم “اقتل – جيري غزال” أمام منزل “عزيز”. – عابد فهد “وسط حضور إعلامي كبير لتوثيق لحظة لقائهما هكذا يستنكرها” مطر “مما اضطر التصوير إلَّى التوقف عَنّْد رغبة عزيز، بينما كان يستقبل” مطر “فِيْ منزله.

وكانت التدوينة مليئة بالتعليقات والتفاعلات من جمهُور فهد وغزال، حيث ذكر البعض تفوق المسلسل وتجاوزه لمعايير الإبداع، فِيْما أشادوا بأداء غزال الرائع فِيْ دوره فِيْ المسلسل، وعبر بعض المتابعين عَنّْ حبهم الكبير. لُغُزال وفهد.

وتعد شخصية “Kill” التي قدمتها الفنانة غزال من أكثر الشخصيات تعقيدًا فِيْ المسلسل، نظرًا لتناقض تركيبتها. يظهر “مطر” فِيْ بعض الأماكن كشخص حساس ومتفهم لمشاكل الناس وهمومهم، من خلال دعم المتمردين. ثورات ضد السياسيين الفاسدين، خاصة بعد حادثة الطائرة، وأحيانًا يقدم نفسه على أنه شخص شرير يسعى للانتقام، والدليل أنه قتل “وديع”، ووجه تهديدات مستمرة لـ “عزيز” وتحريض نجله “نجم”. ضده، بينما كان يستخدم الابن كسلاح ضد والده.