جيفارا البديري السيرة الذاتية قد أثارت اهتمام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاعلامية حول التعرف على من هي جيفارا البديري السيرة الذاتية وأهم المعلومات عنها ، وهي من الشخصيات العاملة كمدونة، و المراسلة الميدانية والصحفية التي أحسنت في كتابة اسمها بالمياه الذهبية في تاريخ النضال الفلسطيني و التي تبث للعالم الواقع المرير الذي يعيشونه الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس ، تابعوا معنا .

من هو جيفارا البديري – ويكيبيديا

البديري مراسل وصحفي من أصل فلسطيني. ولد جيفارا في القدس لعائلة مثقفة تعمل في المجال الصحفي. أحبت البديري العمل الميداني في طفولتها، وانتقلت في شبابها لدراسة الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية. قناة فلسطين ونقلها إلى قناة الجزيرة. اشتهرت جيفارا البديري بشخصيتها القوية وحضورها الدائم في الميدان. ولم تسلم الأخيرة من ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين، إذ اعتقلت عام 2022 في حي الشيخ جراح وتم إبعادها من القدس.

سيرة جيفارا البديري

تعتبر جيفارا البديري من أشهر الشخصيات الإعلامية في فلسطين، لذلك نذكر ما تقدمه من بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم والقرابة جيفارا اسحق البديري.

اسم الأب إسحاق أحمد البديري.

اسم الأم هداية الكاظمي.

الاسم المستعار جيفارا البديري.

الجنسية يحمل الجنسية الفلسطينية.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1976 م.

مكان الميلاد العاصمة، القدس، فلسطين.

العمر 45 سنة.

مكان الاقامة العاصمة الفلسطينية القدس.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاولاد فتاتان.

التحصيل الأكاديمي بكالوريوس في الصحافة والاتصال الجماهيري.

علما الأم جامعة اليرموك، الأردن.

اللغة الأم العربية

لغات أخرى يجيد اللغتين الإنجليزية والعبرية.

المهنة صحفي ومراسل.

مكان العمل قناة الجزيرة الفضائية تلفزيون فلسطين.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها المهني عام 1999 حتى يومنا هذا.

من أين جيفارا البديري

تعود أصول الصحفي جيفارا البديري إلى العاصمة الفلسطينية القدس. في منطقة باب حطة وآخرون يسكنون المدرسة الحسينية في المنطقة الغربية المجاورة للمسجد الأقصى.

هل جيفارا البديري مسيحي

لا، جيفارا البديري يعتنق الدين الإسلامي. بل تعتبر عائلتها من أقدم وأغنى العائلات المسلمة في مدينة القدس على وجه الخصوص، وانتشرت شائعات عن ديانة البديري، وأنها نصرانية، لكنها أكدت أنها ابنة مسلم. الأسرة. يعمل والد البديري كصحفي ومحامي في القدس. كما يدير بيت الشرق، ووالدتها هي رئيسة الاتحاد النسائي العربي في القدس أيضًا.

زوج جيفارا البديري

جيفارا البديري متزوج من فؤاد المظفر طبيب الأسنان المقدسي من أصل فلسطيني. الشخصية هي فقط أن زوجها يدعمها في عملها الصحفي الخطير، ويشد يدها لتستمر، فهو الداعم الأول لها.

جيفارا البديري موجود على الفيس بوك

تمتلك جيفارا البديري حسابًا رسميًا على موقع فيسبوك، حيث يتابعها أكثر من أربعين ألف متابع، وبلغ عدد الإعجابات على صفحتها أكثر من 35 ألف إعجاب. يمكن الدخول إلى حساب جيفارا البديري على الفيس بوك بالضغط مباشرة على الرابط “.

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