جيلان علاء تعلق على غضب الراقِصَّة دينا منها.. وهذه حَقيْقَة تعاونها مع محمد رمضان

علقت الفنانة المصرية جيلان علاء، على تقليدها للفنانين وخاصة دينا، والتي لاقت ردود فعل واسعة بعد نشر فِيْديوهاتها.

قالت إنها تواصل معها معها، حتى تنقلها إلَّى منزلها حتى تنقلها إلَّى طريقتها كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ. كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ فِيْ المنزل.

وأضافت أن فنانة أخرى كانت غاضبة بالفعل من تقليد شخصيتها فِيْ مقاطع فِيْديو مقلدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت ذكر اسمها قائلة لها أن صديقة لها أخبرتها ثم قررت عدم تقليدها مرة أخرى.

وقالت جيلان علاء إنها تحب التقليد وتؤديه باستمرار دون الإساءة لأحد، كَمْا تحدثت عَنّْ خطوبتها للفنان عز شهُوان، مضيفة أنها عَنّْدما غنت أغنية “مش بتاع جواس” مع خطيبها لم يكونا على علاقة. فِيْ الوقت.

كَمْا نفى جيلان انضمامه إلَّى فِيْلم “الزيرو” مع الفنانة نيللي كريم والفنان محمد رمضان الذي بدأ تصويره مؤخرًا وهُو من تأليف سيناريو مدحت العدل وإخراج مندو العدل.

وأشار إلَّى أنه يود أن يقدم مشروعه التمثيلي الخاص به والذي سيكون بمثابة عرض، ومن خلاله يمكنه إظهار مواهبه.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال فِيْلم جيلان علاء كانت فِيْلم 2022 “لافادورا” الذي تم تطويره فِيْ إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يستطيع من خلالها السفر عبر الزمن، مما تسبب فِيْ العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها. . فِيْ رحلاتك.

جيلان علاء مذيعة وممثلة وكاتبة مصرية، التقى بها الجمهُور من خلال العرض الكوميدي “Happy God Your Evening” مع أكرم حسني، وشاركت فِيْ العديد من الفعاليات كَمْمثل كوميدي.

قدم البرنامج اليومي “أول ما تقيم النوم” عبر شبكة إذاعة النيل، وإذاعة “نجم إف إم”، كَمْا شارك فِيْ بطولة المسلسل الإذاعي “زقزوق وبجيزة” الذي يذاع على نفس الشبكة، وشاركت أيضًا فِيْ مسلسل “ريح المدام” بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني ومي عمر، وقدمت شخصية حورية البحر، وشاركت أيضًا فِيْ بطولة فِيْلم “The Quisin”.