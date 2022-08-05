جيمس دايسون.. مخترع موهُوب أنصفته “المكنسة”

من قصص النجاح الملهمة التي شهدت العديد من الصعوبات فِيْ بدايتها قِصَّة نجاح جيمس دايسون، مخترع أول مكنسة كهربائية مزدوجة فِيْ العالم.

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يعتبر السير جيمس دايسون، المخترع البريطاني المتميز، مؤسس شركة Dyson Vacuum Cleaners & Technologies.

وُلد دايسون فِيْ مايو 1947، وولد فِيْ كرومر، نورفولك، إنجلترا، وهُو معروف بكونه مخترع أول مكنسة بدون كيس فِيْ العالم، وهُو اختراع جعله الآن مليارديرًا.

نشأتها

نشأ دايسون فِيْ أسرة متواضعة، وضمت عائلته ثلاثة أبناء، أحدهم هُو. عرف دايسون حياة النضال منذ صغره، بعد وفاة والده بالسرطان، وما زال فِيْ التاسعة من عمره.

رغم ما عاناه فِيْ طفولته، كان دايسون من الأكاديميين المتفوقين، والعمل الدؤوب خارج الدراسة، فاستخدم الإجازة الصيفِيْة فِيْ العمل وتوفِيْر مصدر دخل لأسرته.

قادته رحلته الدراسية إلَّى الوصول إلَّى كلية بايام شو، حيث درس الفن لمدة عام، ومن خلال الموقع الرسميك انتقل إلَّى الكلية الملكية للفنون، حيث درس لمدة 4 سنوات حتى عام 1970، قبل أن ينتقل لدراسة الهندسة.

حياته المهنية

بدأ Dyson مسيرته المهنية فِيْ Rotork Controls Ltd، وكان لديه مدير يدعم المواهب الشابة، وفِيْ عام 1974، أطلق Dyson اختراعه الأول، وهُو نسخة معدلة من عربة اليد.

حقق هذا الاختراع انتشارًا نسبيًا من خلال الظهُور فِيْ برنامج تلفزيوني متخصص فِيْ الأخبار العلمية، لكن شعبيته التجارية لم تكن كَمْا هُو متوقع.

اختراع النجاح

فِيْ أواخر التسعينيات، بدأت فكرة المكنسة المزدوجة تطرق باب دايسون. عَنّْدما كان مستاءًا أثناء تنظيف منزله من أداء مكنسته الكهربائية التقليدية، والتي كانت بها كيس غبار مسدود بالأوساخ مما قلل من قوة الشفط، قرر جيمس العمل على مكنسة كهربائية أكثر كفاءة.

للوصول إلَّى هذا الاختراع، أمضى دايسون 5 سنوات فِيْ البحث والفشل المتكرر، مخترعًا 5127000 نموذج اختبار فاشل، حتى عام 1983، عَنّْدما نجح أخيرًا فِيْ اختراع أول مكنسة كهربائية بدون كيس فِيْ العالم، والتي لا تفقد قدرتها على الشفط.

فِيْ مرحلة ما بعد الاختراع، حاول دايسون الترويج لابتكاره ووضعه تجاريًا فِيْ فترة 10 سنوات، واجه خلالها خطر الإفلاس أكثر من مرة.

خلال هذه الفترة، بحث دايسون عَنّْ راعي للمشروع، حتى نجح فِيْ إقناع موزع فِيْ لندن بعرض نموذج من مكنسته، والتي لم تنجح أيضًا حتى اقترحت شركة يابانية عرض منتجه فِيْ “منتجاتها المستقبلية”. ” الدليل.

كانت هذه الخطوة غير العادية فِيْ مسيرة دايسون المهنية باختراعه، والذي حقق نجاحًا غير متوقع فِيْ اليابان وجلب له أرباحًا ضخمة.

فِيْ عام 1993، أسس دايسون شركته الخاصة لتصنيع وبيع هذه المكانس، وحصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة.

فِيْ عام 2022، قدرت ثروة دايسون بفضل هذا الاختراع الاستثنائي بـ 7.8 مليار جنيه إسترليني.