جينر إسبر أحاول أن تكون صراحتي لطيفة.. وهذا سبب ابتعادي عَنّْ جلسات التصوير

تحدثت الفنانة السورية جيني اسبر عَنّْ مشاركتها فِيْ مسلسل “البيوت الورقية” الذي يعرض حاليا، معربة عَنّْ سعادتها بالصدى الايجابي وحب الناس للشخصية.

ظهر إسبر بشكل جديد وبنظرة مختلفة، فِيْ تجربة تعاون فِيْها مع المخرج أسامة الحمد، ومجموعة من النجوم منهم الفنانة سوزان نجم الدين والفنان يوسف الخال. زملاء العمل الذين ساهموا فِيْ العمل الممتع.

وأوضحت الفنانة، خلال مقابلة مع “العرب اليوم”، أنها سعيدة بالأصداء الإيجابية التي حققها الجزء الأول من مسلسل “الضفدع”، ولا تعرف ما إذا كانت ستكون حاضرة فِيْ الجزء الثاني أم لا.

وعَنّْ مشاركتها فِيْ العديد من الأعمال الدرامية المشتركة، ذكرت أنها تحاول أن تكون معتدلة فِيْ عملية اختيار أعمالها، وأن تجد صيغة للعمل يكون مصدر رزقها، لذلك فهِيْ لا تفضل العمل على أن يكون. حسناً والعائد الاقتصادي ضئيل، ولا أن العمل سيئ والعائد الاقتصادي جيد، مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن أفضل الأشياء هُو المتوسط ​​، بحيث تكون عَنّْاصر العمل من حيث النص والورق جيدة، و المكافأة المادية مقبولة إلَّى حد ما أيضًا.

أكدت جيني إسبر أنها شاهدت العديد من المسلسلات المتميزة خلال الموسم الدرامي الماضي منها “قصر أدهم” و “المعلق”، بالإضافة إلَّى الأعمال الدرامية المشتركة مثل “الظل” ومسلسل “جوقة عزيزة” الذي قدم صيغة جديدة للدراما. يعمل .. من بلاد الشام الوسطى.

وكشف أيضًا عَنّْ سبب خروجه مؤخرًا من التصوير.