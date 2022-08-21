جينفر غارنر تغيب عَنّْ حفل زفاف بين أفليك وجينفر لوبيز لهذا السبب

بينما يستعد الكثير من جميع أنحاء العالم لمتابعة حفل الزفاف الكبير للنجمتين، يبدو أن جينيفر لوبيز وبن أفليك، الزوجة السابقة للأخير، النجمة جينيفر غارنر، لديهما رأي مختلف.

كشف موقع Big Six على الإنترنت أن غارنر لن تكون من بين الحاضرين فِيْ هذا الحفل المرتقب، الذي سيقام فِيْ جورجيا، بمناسبة زفاف زوجها السابق، بن أفليك، على جينيفر لوبيز.

وأشار الموقع إلَّى أن غارنر، الذي كان متزوجًا سابقًا من أفليك من 2005 إلَّى 2022 ولديه 3 أطفال، لم يكن لديه أي مشاعر كراهِيْة تجاهه أو تجاه جنيفر لوبيز، لكنه أوضح أن السبب الحقيقي وراء غيابه كان صراعًا. فِيْ التواريخ.

وبحسب الموقع، فِيْ نفس السياق، من المتوقع أن يحضر أبناء غارنر من أفليك، وهم فِيْوليت، 16، وسيرافِيْنا، 13، وسام، 11 عامًا، الاحتفال الكبير الذي سيقيمه والدهم بمناسبة زواجه من جنيفر. لوبيز فِيْ المزرعة التي يملكها فِيْ مدينة ريكبورو بجورجيا، جنبًا إلَّى جنب مع كوكبة من النجوم والنجوم ووسائل الإعلام.

قال مصدر مقرب من غارنر “تعمل جينيفر غارنر بجد فِيْ مشروع فِيْ تكساس، لذلك لن تتمكن من حضور حفل الزفاف، لكنها فِيْ المقابل لا تمانع فِيْ إنجاب أطفالها هناك، وهِيْ تعامله بإيجابية شديدة. . “. بشكل عام وليس لديها مشاكل.

وتابع المصدر “ما من شيء أهم بالنسبة لها من سعادة أولادها، لذا فهِيْ تشعر بالراحة لأنها تشعر أن أطفالها مرحب بهم وأنهم ينسجمون مع جينيفر لوبيز وأطفالها، وهذا كل ما يقوله”. “. تريد، ولهذا فهِيْ تؤيد حضوره العرس ولا تهتم.

أفادت التقارير أن النجمتين، جينيفر لوبيز وبن أفليك، تستعدان لحفل زفاف كبير فِيْ نهاية هذا الأسبوع، بعد شهر من حفل زفافهما فِيْ لاس فِيْجاس.

يقال أنه من المتوقع أن تظهر جينيفر فِيْ الحفل بفستان زفاف صمم خصيصا لها من قبل “رالف لورين” فِيْ إيطاليا، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ مجلة فوغ الشهِيْرة عملها فِيْ توثيق مجموعة الأزياء التي ستظهرها جينيفر طوال أيام. الزفاف القادم.

كَمْا كشفت Big Six أن منظم حفلات النجوم والمشاهِيْر كولن كوي هُو المسؤول عَنّْ الإشراف على كل تفاصيل هذا الحفل الأسطوري الذي سيجذب انتباه العالم.