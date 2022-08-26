جينفر لوبيز تكره مواليد برج العذراء.. وممثلة تكشف واقعة “غريبة” عَنّْها

فجرت ممثلة شابة مفاجأة مثيرة عَنّْ النجمة جينيفر لوبيز والطريقة التي تختار بها الراقصين الذين سيشاركون فِيْ حفلها الغنائي، حيث كشفت أن المطربة الشهِيْرة تختارهم وفقًا لعلاماتهم الفلكية.

قالت الممثلة الشابة، هِيْذر موريس، التي عملت راقِصَّة محترفة لعدد من السنوات، إنها ذهبت إلَّى كشك جينيفر لوبيز وشاهدتها وهِيْ تختار الراقصين لإجراء الاختبارات وفقًا لجداولهم الزمنية.

فِيْ مقابلة على Just Sayin ‘مع بودكاست Justin Martindale، أضافت هِيْذر أن جينيفر، 53 عامًا، كانت تتجول فِيْ غرفة الاختبار فِيْ ذلك اليوم وأخبرت الجمهُور، “شكرًا جزيلاً، لقد بذلت قصارى جهدك. ولكن إذا كان أحدكَمْ من برج العذراء، فهل يمكنك رفع يدك “

ومضت هِيْذر لتقول إن جينيفر همست لمساعدتها، قائلة لراقصات العذراء، “شكرًا جزيلاً على قدومك”، مشيرةً إياهم إلَّى المغادرة بعد يوم طويل من الاختبارات بالنسبة لها.

بمجرد أن انتهت هِيْذر من سرد تلك القِصَّة، سألها البودكاست جاستن مارتنديل عما إذا كان هذا صحيحًا وقالت مازحة أن الأمر كله عبارة عَنّْ شائعة تم الإبلاغ عَنّْها فِيْ مجتمع الفنون.

فِيْ حين أن موقع “Big Six” لم يتمكن من توضيح حَقيْقَة الأمر لأي من مساعدي جنيفر، بعد التحدث عَنّْ تلك الحادثة وعدم تأكيدها أو نفِيْها، لم يكن من الواضح سبب رفض جنيفر، التي هِيْ بالمناسبة، ليو فضل هؤلاء الذين ولدوا تحت علامة العذراء.

لكن الموقع أشار إلَّى أن زوج جينيفر السابق النجم مارك أنتوني، الذي تزوجها من عام 2004 إلَّى 2014 وأنجب منها طفلان، كان أيضًا من برج العذراء.

اختلفت آراء المعجبين فِيْ حلقة البودكاست تلك بناءً على التعليقات التي تركوها فِيْ القسم المخصص، حيث قال أحد المعجبين، “فِيْ دفاع جينيفر لوبيز، كل ما يمكنني قوله هُو أن تدريب فِيْرجوس صعب للغاية. إلا إذا كانوا يشاركونك نفس الرؤية “.

بينما قال متابع آخر، “خطوة جينيفر هِيْ حركة ليو مشهُورة، وبصفتي عذراء، أشعر بالاطراء لأنها تخشى أن يتلاشى نجمها على المسرح بسبب أساليبنا المثالية”.