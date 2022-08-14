جينيفر لوبيز تدخل على خط الخلاف بين بريتني سبيرز وطليقها

تدخلت النجمة الشهِيْرة جينيفر لوبيز فِيْ الخلاف بين زميلتها وصديقتها نجمة البوب ​​بريتني سبيرز وزوجها السابق كَيْفَن فِيْدرلاين.

وجهت جينيفر رسالة دعم ودعم لبريتني فِيْ مواجهة الخلاف الأخير بينها وبين زوجها السابق كَيْفَِيْن فِيْدرلاين، لنشرها فِيْديوهات للأخير تضر بها وبسمعتها.

أعادت جينيفر تغريد صورة قديمة لها وبريتني من حفل جوائز MTN فِيْ عام 2022 من خلال حسابها على Instagram مع تعليق “ابقَ قوياً”.

فِيْ المنشور الأصلي، احتفلت بريتني بصديقتها جينيفر لوبيز التي أشادت بدورها فِيْ السعي لتشجيع المرأة على الاستقلال وعدم الاستسلام للظلم وعدم المساواة، فِيْ سياق التأكيد على أهمية الدفاع عَنّْ حرية الفكر و رأي. .

بدورها، ردت جينيفر فِيْ ذلك الوقت بوضع 3 قلوب فِيْ قسم التعليقات بجوار هذا المنشور، وهُو ما كان شيئًا مميزًا لها.

انتقلت بريتني مؤخرًا إلَّى Instagram للتعبير عَنّْ مرارتها من مقابلة زوجها السابق مع قناة ITV، والتي كشف فِيْها أن ابنيهما، شون بريستون وجادن جيمس، قررا عدم رؤية والدتهما لبضعة أشهر. كَمْا وصفت بريتني الاتهامات بأنها “مؤلمة”.

وأضافت أن ما فعله زوجها السابق لن يؤدي إلا إلَّى زيادة كراهِيْة نفس الصبيين لها، وهُو ما سيتضح فِيْ زياراتهما.

رد كَيْفَن على ذلك بنشر مقاطع فِيْديو قديمة للصبيين عَنّْدما كانا فِيْ الثانية عشرة والحادية عشرة من العمر، مجادلة مع بريتني، وهِيْ خطوة اعتبرها محامي بريتني “انتهاكًا” لخصوصية الأسرة، وطلب من كَيْفَن التراجع عما قاله. يفعل لأنه يعرض نفسه للمسؤولية.

“سواء أدرك كَيْفَن ما فعله أم لا، فهُو لم ينتهك فقط خصوصية وكرامة والدة أطفاله، ولكنه أيضًا أخضع طفليه للإذلال، بدلاً من حماية خصوصيتهما”. محامي بريتني، ماثيو روزينجارت، قال لـ BigSix .

وأضاف “بصرف النظر عَنّْ مقابلة كَيْفَِيْن مع قناة آي تي ​​فِيْ، فإن قراره البغيض وغير الحكيم بنشر فِيْديو قديم لابنيه، عَنّْدما كانا فِيْ الحادية عشرة والثانية عشرة من العمر، يعتبر قاسياً ولا ينبغي أن يكون كذلك”.