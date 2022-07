جينيفر لوبيز تظهر باطلالة سوداء.. وهذا سر بكائها يوم زفافها

شوهدت النجمة جينيفر لوبيز بإطلالة سوداء بالكامل وهِيْ متوجهة إلَّى صالة ألعاب رياضية فِيْ لوس أنجلوس للمرة الأولى منذ زواجها من النجم بن أفليك قبل أيام قليلة.

والتقطت مجموعة صور للنجمة العالمية 52 عاما، ظهرت فِيْها وهِيْ ترتدي خاتم زواجها الضخم من الألماس وسترة سوداء برقبة مستديرة وبنطلون ضيق من نفس اللون. أكَمْلت مظهرها بارتداء حذاء تنس أسود لمساعدتها على أداء التمارين.

ظهرت جينيفر أيضًا وهِيْ تحمل حقيبة سوداء كبيرة من دار أزياء هِيْرميس. للتأكد من تركيزها على تدريبها، ارتدت شعرها فِيْ كعكة، بينما كانت تحمي عينيها من أشعة الشمس بارتداء نظارة شمسية كبيرة.

يأتي الانفصال كَمْا ورد أن جينيفر وبن أفليك، اللذين تزوجا يوم السبت الماضي، كانتا عاطفِيْة وانفجرتا فِيْ البكاء خلال حفل زفافهما.

كشف أحد عمال الكنيسة، الذي شهد حفل زفاف النجمتين المشهُورتين، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أول وصف دقيق لمشاهد الزفاف، والذي أصبح حديث العالم حديثًا.

قال العامل، كينوشا بورتس، لـ Good Morning America “كنا على وشك إغلاق الكنيسة قبل وصول الزوجين مباشرة”. أصبح الجو مثيرًا للغاية عَنّْد وصولهم. كنا نستعد لإغلاق الكنيسة، ثم جاء ضيف خاص، ثم بدأت أرتجف قليلاً، لم أصدق أنها جينيفر لوبيز وكانت تتزوج “.

وتابعت كينوشا “لقد كن جميلات جدا خلال مراسم الزواج، وبدت الانفعال أنها تسيطر عليهما بشكل كبير، لدرجة أنهما انفجرتا فِيْ البكاء، بينما كان أطفالهما يقفون وراءهم”.

وتابعت كينوشا، “جينيفر جاءت بفستان جميل وأنيق من الدانتيل البيج مع ذيل فِيْ الخلف، وكل شيء كان جميلاً وراقياً للغاية، وجنيفر بدت رائعة، وكانت تحمل فِيْ يدها باقة من الزهُور البيضاء، بينما بين كانت أفليك ترتدي فستانها زهرة بيضاء جميلة أيضًا “.

وذكرت مجلة “بيبول” أن جينيفر سارت فِيْ الممر المخصص لها يوم حفل زفافها على أنغام أغنية الزفاف الشهِيْرة Here Comes The Bride، بحضور عدد محدود للغاية من النجوم وبمشاركة. ابنة جينيفر، آمي، وابنة بن سيرا.