جينيفر لوبيز وبن أفليك.. قِصَّة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية‎‎

دخلت النجمتان الأمريكيتان جينيفر لوبيز وبن أفليك القفص الذهبي، بعد 18 عامًا من نهاية علاقتهما الأولى، والتي تم نشرها على نطاق واسع.

اختارت الفتاة البالغة من العمر 52 عامًا أن تأخذ الاسم الأخير لزوجها باسم جينيفر أفليك، بعد ثلاثة أشهر من إعلان خطوبتهما، والتي كانت فِيْ أبريل الماضي.

التقى بن أفليك وجينيفر لوبيز لأول مرة أثناء العمل معًا فِيْ فِيْلم “جيجلي” لعام 2003، ونمت علاقتهما إلَّى صداقة وثيقة، وأصبحا أحد أشهر “ثنائيات هُوليوود”، وكاد ينهار. تزوجا، ولكن انفصلا فِيْ عام 2004، بعد أن استمرت علاقتهما لفترة أطول من المعتاد.

أما بالنسبة للعلاقة الجديدة، فقد وصفتها جينيفر لوبيز بأنها “قِصَّة حب جميلة حظيت بفرصة ثانية”.

منذ عودتهم، كان النجمان لا ينفصلان واشتروا منزلاً فِيْ بيفرلي هِيْلز.

تزوجت المغنية والممثلة البالغة من العمر 52 عامًا ثلاث مرات خلال حياتها المهنية، وكان من بين أزواجها المغني مارك أنتوني، الذين أنجبت معهم توأمان، ماكس وإيمي.

تزوج أفليك من الممثلة جينيفر غارنر وأنجب منها طفلان هما فِيْوليت وسيرافِيْنا وصموئيل.

فِيْ أبريل 2022، أعلن لوبيز وأليكس رودريغيز انفصالهما، وبعد عام، فِيْ أبريل، أعلنت لوبيز مرة أخرى خطوبتها على أفليك.