جينيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

دخل النجمان الأمريكيان بن أفليك وجينيفر لوبيز القفص المذهَّب دون حفل زفاف فِيْ ولاية نيفادا، بعد الحصول على رخصة زواج من المحكَمْة، الأحد، فِيْ لاس فِيْجاس، بعد ثلاثة أشهر من خطوبتهما، بعيدًا عَنّْ أعين وسائل الإعلام والكاميرات.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عَنّْ TMZ صباح الأحد، أن إجراءات المحاكَمْة جرت يوم السبت فِيْ مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، وحصل الثنائي بن أفليك وجنيفر لوبيز على رخصة زواج، وقال مصدر مقرب منهما إنهما الآن متزوجان.

أظهرت سجلات المحكَمْة أيضًا أن لوبيز كان ينوي تبني اسم جينيفر أفليك.

وفِيْ أبريل الماضي، أعلنت لوبيز خطوبتها على بن أفليك فِيْ مقطع فِيْديو نشرته للجمهُور، عرضت فِيْه خاتم الخطوبة بحجر الزمرد الأخضر.

فِيْ العام الماضي، أعلنت لوبيز عودة العلاقة بينها وبين صديقها بن أفليك.

جاء إعلان لوبيز من خلال صورة شاركها، عبر حسابه على موقع إنستغرام، يظهر فِيْها أنهم تبادلوا القبلات على متن يخت، احتفالاً بعيد ميلاده الـ 52.

كَمْا تم تصوير جينيفر لوبيز مع بن أفليك فِيْ مقطع فِيْديو شاركته الممثلة والصديقة ليا ريميني، والذي يتضمن صورًا ومقاطعًا من عيد ميلاد الأخير فِيْ يونيو.

التقى بن أفليك وجينيفر لوبيز لأول مرة أثناء العمل معًا فِيْ فِيْلم “جيجلي” لعام 2003، ونمت علاقتهما إلَّى صداقة وثيقة، وأصبحا أحد أشهر “ثنائيات هُوليوود”، وكاد ينهار. تزوجا، ولكن انفصلا فِيْ عام 2004، بعد أن استمرت علاقتهما لفترة أطول من المعتاد.

خلال انفصالهما الطويل، تزوج أفليك من الممثلة الأمريكية جينيفر غارنر وأنجب منها 3 أطفال، لكنهما انفصلا رسميًا فِيْ عام 2017، بينما تزوجت لوبيز من المغني مارك أنتوني، الذي انفصل عَنّْه عام 2014 وأنجب منها طفلان. ، وكانت مخطوبة للاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز لمدة 4 سنوات.

قدم أفليك مع لوبيز فِيْلم “Gigley” عام 2003، ثم “Jersey Girl” عام 2004. مر بعض الوقت ثم أعلنا خطوبتهما مرة أخرى، لكنهما لم يتزوجا.

تزوج أفليك من جينيفر غارنر فِيْ عام 2005، وأنجبا ثلاثة أطفال وطلقا فِيْ عام 2022.