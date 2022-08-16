جينيفر لوبيز وبين أفليك يخططان لحفل زفاف أسطوري بعد أيام

كشفت تقارير صحفِيْة أن النجمتين جينيفر لوبيز وبن أفليك، يستعدان للاحتفال بزواجهما الأسطوري نهاية هذا الأسبوع، بعد شهر من زواجهما فِيْ لاس فِيْجاس.

وعلم موقع “بيج سيكس” أن النجمتين ستحتفلان بزفافهما فِيْ الأيام المقبلة، وسط تسريبات تؤكد أن الزفاف سيكون وهميا وسيكون موضوع حديث فِيْ الصحف والمجلات العالمية الرئيسية.

وقال مصدر مطلع للموقع حصريًا “حفل الزفاف بأكَمْله سيتركز حول جينيفر لوبيز. يريد بن أن تكون جينيفر محط الأنظار فِيْ ليلة زفافها القادمة”.

وأضاف المصدر أن هذا الحفل الكبير الذي سيقام على مدى 3 أيام للعائلة والأصدقاء، سيبدأ بعشاء بروفة يوم الجمعة المقبل. وأشار المصدر إلَّى أن حفل الزفاف الملكي سيبدأ يوم السبت، وسيختتم الزوجان بحفل شواء ونزهة يوم الأحد.

وبحسب الموقع، من المتوقع أن تظهر جينيفر فِيْ ذلك الحفل بفستان زفاف صمم خصيصًا لها من قبل رالف لورين فِيْ إيطاليا، ومن المتوقع أيضًا أن تبدأ مجلة فوغ الشهِيْرة عملها على توثيق مجموعة الأزياء التي ستظهر جينيفر طوال الوقت. أيام الزفاف القادم.

وكشفت Big Six فِيْ وقت سابق أن منظم حفلات النجوم والمشاهِيْر كولن كوي هُو المسؤول عَنّْ الإشراف على جميع تفاصيل تلك الحفلة الأسطورية التي ستجذب انتباه العالم.

وأضاف الموقع أن راتب كاوي فِيْ مثل هذه المناسبات يتراوح بين 25 ألف دولار و 25 مليون دولار، وأنه استضاف فِيْ الماضي فعاليات لنجوم مثل أوبرا وينفري ومايكل جوردان وجنيفر لوبيز.

وكشفت مصادر فِيْ نفس السياق أن من بين النجوم المتوقع حضورهم الحفل مات ديمون وجيمي كيميل وكاسي أفليك ودريا ديماتو. وكشفت TMZ الشهر الماضي أن حفل الزفاف سيعقد فِيْ منزل بن أفليك فِيْ ريكيبورو، جورجيا.

ومن المتوقع أن تكشف جينيفر المزيد عَنّْ حفل زفافها القادم من خلال موقعها On the Jlo post، الذي أكدت فِيْه سابقًا خبر زفافها فِيْ لاس فِيْجاس.