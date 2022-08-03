جيني إسبر بزعل على حالي.. ويجب أن ننظر أبعد من أنفنا

أعربت الممثلة السورية جيني إسبر عَنّْ سعادتها بإقامة ورشة عمل من قبل لجنة صناعة السينما بالتعاون مع وزارة الإعلام برعاية رئيس مجلس الوزراء. ناقشوا صعوبات الدراما السورية، لأنها الخطوة الأولى للحديث عَنّْ الأخطاء والعقبات والمشاكل التي تعاني منها الدراما السورية.

وأوضح إسبر فِيْ مقابلة مع العرب اليوم أن الدراما السورية كانت تحت الحصار خلال سنوات الحرب فِيْ سوريا، لذلك كان هناك ضعف فِيْ الإنتاج وضعف الطلب على شراء وعرض المسلسلات السورية على القنوات الخليجية، بالإضافة إلَّى ضعف فِيْ الإنتاج. الكوادر التي تعمل فِيْ المسرح الذي يعتبر قاعدة فِيْ هذه الصناعات.

وأضافت جيني أن الدراما السورية تعاني أيضًا من ضعف فِيْ السيناريوهات، حيث تفضل شركات الإنتاج المسلسلات الشامية. لأنها ضرورية للقنوات العربية، وقصص المسلسلات الاجتماعية اقتصرت على الأزمة والحرب فِيْ سوريا أو قصص الخيانة الزوجية، ويجب تطوير الأفكار والنصوص وكشفها والاستفادة مما تقدمه المنصات. تقدم فِيْ الشبكات الاجتماعية، وحتى الخبرات الخارجية والاقتباسات منها بما يتناسب مع البيئة.

وعَنّْ عمله المستقبلي، كشف إسبر عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل عربي مشترك، فضل عدم الكشف عَنّْ تفاصيله فِيْ الوقت الحالي، حتى الانتهاء من الاتفاق وبدء التصوير.

وفِيْ الختام، أعربت عَنّْ سعادتها بتصنيفها كأيقونة للجمال، وشكرت الجمهُور على حبهم لها وعملها، حيث بلغ التعب والجهد لسنوات عديدة ذروته فِيْ حب وثقة المشاهدين.