جيني إسبر ترد على متابعة اتهمتها باللجوء لنفس طبيب تجميل هِيْفاء وهبي

ردت الفنانة السورية جيني إسبر على متابعة متهمة إياها بتقليد هِيْفاء وهبي، فِيْ سياق نشرها صورة لها بإطلالة بيضاء أقرب إلَّى معرض السيارات.

وعلق المتابعون على الصورة مؤكدين أن العمليات التجميلية التي تجريها جيني كثيرة، وشبهها البعض بالفنانة هِيْفاء وهبي، حيث علق أحد المتابعين “جيني مثل هِيْفاء هم نفس الطبيب”، وجيني هِيْ. رد فقط بتعليق كتب عليه “جرب نفس الطبيب إذا كنت تشبهنا”.

كَمْا تلقت جيني دعمًا كاملاً من معجبيها الذين أشادوا بجمالها، مشيرين إلَّى استعدادها دائمًا للظهُور بمظهر جذاب وأنيق، فضلاً عَنّْ امتلاكها جمالًا مختلفًا.

من المعروف أن جيني إسبير لا تسمح عادة للمعلقين بترهِيْب مظهرها، باستثناء أنها تسعى إلَّى البقاء على اتصال دائم مع معجبيها.

يشار إلَّى أن إسبر نفى، فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية، ما تم تداوله حول تقليده لهِيْفاء وهبي، حيث أشار إلَّى وجود العديد من الفتيات ذوات الشعر الأسود، معربًا عَنّْ حبه العميق لها.

كَمْا أشارت جيني إلَّى أنها من الفنانين البعيدين عَنّْ التقاليد، رغم متابعتها للعديد من الفنانين، وإعجابها بما يقدمونه فِيْ عالم الموضة، لافتة إلَّى أن لكل فنانة شخصية مختلفة، وجمهُورها يحبها ويحبها. يتبع مظهرها.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة جيني إسبر فِيْ فِيْلم “كازي روز”، وقِصَّة رنا الأدمير وعلاء المهنا، وحوار نعيم الحمصي، وإخراج وائل رمضان، والمتعاونين مع ميرنا شلفون. ويزان خليل وبشار اسماعيل وجمال العلي وأندريه سكاف وطارق ومراتشلي وآخرون.

وفِيْلم “Cazi Rose” هُو فِيْلم كوميدي اجتماعي، تدور أحداثه فِيْ إطار التشويق والعاطفة داخل مطعم “Rose”، الذي يجمع العديد من الأشخاص من طبقات وفئات اجتماعية متعددة ومختلفة. تتكشف الأقنعة وتسقط، خاصة مع اقتراب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص.

كَمْا تشارك جيني فِيْ مسلسل “أنتيكا” تأليف أيوب الحجالي وإخراج يزن أديب غانم وإنتاج شركة “راديانت” للإنتاج الفني.

ومسلسل “أنتيكا” عبارة عَنّْ مسرحية فانتازيا تدور أحداثها فِيْ ثلاث مرات “1910، 1960، 2022″، وترجم قِصَّة بين الواقع والخيال إلَّى شكل درامي شيق، والمسرحية مدرجة فِيْ قائمة أبطاله. . الفنانة رنا الأبيض، جهاد سعد، حيدر أحمد ومازن غانم، خالد محروسة، مضر هنيدي، حسام دلال، والفنان الإماراتي عبد الله الجفالي كضيف شرف.