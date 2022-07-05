جيني إسبر ترد على متابعة تنمرت على شكلها بدون مكياج

يبدو أن الفنانة السورية جيني إسبر لا تترك مجالًا للمعلقين للتنمر على إطلالتها، حيث ردت مؤخرًا على متابعة وصفتها بأنها مرعبة، أثناء تعليقها على صورة متداولة للفنانة بدون مكياج. إحدى الصفحات العامة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فِيْ الساعات الماضية، صورة للفنانة، جيني إسبير، ظهرت فِيْها بإطلالة طبيعية، أي دون استخدام الفلاتر أو مستحضرات التجميل.

وعلق أحد المتابعين على الصورة “بشكل مخيف”، لم تستطع جيني الرد إلا بتعليق كتبت فِيْه “لماذا تخيفني يا قمر الزمن

كَمْا تلقت جيني دعمًا كاملاً من معجبيها، الذين عبروا عَنّْ إعجابهم بجمالها وطبيعتها، حيث علق أحدهم “إن شاء الله تجنونني. كل الحب والاحترام”.

بينما أعرب آخرون عَنّْ دهشتهم من أن الفنانة جيني هِيْ، حيث أكدوا أنه لولا كتابة الاسم فِيْ الصورة لما عرفوها “من الجيد أنهم قالوا لنا اسمًا، نحن أن تفعل ذلك”. لا أعرف من هِيْ “.

غالبًا ما يستجيب إسبر لمتابعيه الذين يسعون لتخويف مظهره ويحاول أيضًا التواصل بشكل إيجابي مع جمهُوره من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد الفني، تظهر الفنانة جيني إسبر فِيْ فِيْلم “كازي روز”، قِصَّة رنا الأدهم وعلاء المهنا، وحوار نعيم الحمصي، وإخراج وائل رمضان.

و “كازي روز” فِيْلم كوميدي اجتماعي، تدور أحداثه فِيْ إطار التشويق والعاطفة داخل مطعم “روز”، الذي يجمع عدة أشخاص من طبقات وطبقات اجتماعية متعددة ومختلفة، وفِيْ إحدى الأمسيات يعرضونهم إلَّى ظرف داخل المطعم يجعلهم يمرون بلحظات من الخوف والتنافس أحيانًا والقرب من الآخرين، أقنعة تتكشف وتسقط، خاصة مع اقتراب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص.

وتشارك جيني أيضًا فِيْ مسلسل “أنتيكا” الذي يتم تصويره حاليًا وهُو من تأليف أيوب الحجالي وإخراج يزن أديب غانم وإنتاج شركة “راديانت” للإنتاج الفني.

ومسلسل “أنتيكا” عمل رائع تدور أحداثه فِيْ ثلاث مرات، “1910، 1960، 2022″، ويترجم بطريقة درامية شيقة قِصَّة بين الواقع والخيال، ويتضمن العمل فِيْ قائمة أبطاله الفنانة رنا الأبيض، جهاد سعد، حيدر أحمد، مازن غانم، خالد محروسة، مضر هنيدي، حسام دلال والفنان الإماراتي عبد الله الجفالي كضيف شرف.

وكان آخر أعماله مسلسل “البيوت الورقية” تأليف آية طيبة، وإخراج أسامة شهاب الحمد، والفنانة سوزان نجم الدين، ويوسف الخال، وطوني عيسى، ودانا جبر، ويوسف حداد، وداليدا خليل. وشارك فِيْ المسرحية ديما الجندي وآخرون من الدراما السورية واللبنانية.

ينتمي المسلسل إلَّى نوع الدراما الرومانسية والاجتماعية، مما يضيف جوًا قليلاً من التشويق والإثارة إلَّى الأحداث.