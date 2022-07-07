جيني إسبر ترفض الدعم المبالغ للمثلية.. وهكذا تعرضت للتحرش

رفضت الفنانة السورية جيني إسبر الدعم المبالغ فِيْه للمثالية الجنسية، والترهِيْب الإعلاني الغربي الذي يسود الشرق على هذا الموضوع، مشيرة إلَّى أنها لا تدعم المثلية الجنسية ولا ترفضها لأنها بعيدة عَنّْها ولا ترفضها. تؤثر عليه. وأبدت غضبها من الأمر إذا تمت الموافقة على زواج الطرفِيْن وتبنيهما الأبناء.

وأوضحت جيني تفاصيل حادثة التنمر التي تعرضت لها فِيْ سوريا، أثناء عودتها إلَّى منزلها من المدرسة الرياضية فِيْ اللاذقية، مع شاب “قام بتخويفها”، ثم انتهز الفرصة و “قرصها وضايقها”. “، وكان رد فعله على الأمر ضربه بالحقيبة التي كانت معه.

وقالت جيني خلال ظهُور إعلامي فِيْ برنامج “الإنسان” إن الحقيبة التي ضربت الشاب فِيْها كانت زائدة عَنّْ الحد، الأمر الذي تسبب فِيْ أذى كبير للشاب الذي يضايقها، إضافة إلَّى الصراخ اللاإرادي، مما تسبب فِيْ إصابة كل الشباب. من يعرفها جاء وضربه.

كَمْا علقت على موضوع تعرضها للخيانة سواء من قبل زوجها السابق أو من قبل بعض الأصدقاء، مشيرة إلَّى أنها شخص “عاطفِيْ”، وشعرت بالكسر والخيانة والوحدة فِيْ ذلك الوقت، لكنها تجاوزت الموضوع بسبب منه حَقيْقَة أن الحياة تستمر وتحتاج إلَّى القوة.

وأضاف أن عيوبها فِيْ الحب هِيْ أنها ليست ربة منزل مثالية، نظرا لاهتمامها بالعمل والتصوير، لكنها بعيدة كل البعد عَنّْ الغيرة والريبة، إلا إذا استخف الرجل بقيمتها، فتظهر له الجانب الآخر.

وذكر أنه يتبع أسلوب “الامتثال” فِيْ العلاقات العاطفِيْة، لكنه فِيْ النهاية يهرب من الشخص، مشيرًا إلَّى أنه إذا كان “قريبًا”، فإنه يأخذ فِيْ الاعتبار ويختصر المشاهد عَنّْد التصوير مما يؤثر سلبًا على الشخص. زوج. .

كَمْا أعربت عَنّْ حزنها العميق لفقدان والدتها، ووصفته بأنه أصعب شعور، حيث كانت والدتها “تضحية” معها، بالإضافة إلَّى أنها مرضت لفترة وجيزة، وجيني.، بدوره، شعر بالعجز لأنه لم يستطع أن يقدم لها أي شيء، مشيرًا إلَّى أنه لا يخشى الموت، بل من المرض.

أعربت جيني عَنّْ حزنها ورغبتها فِيْ الظهُور على “تيك توك”، بسبب قلة الحديث المهم الذي تنقله للجمهُور، لكنها لا تمانع أن يظهر باقي الفنانين كَمْصدر مهم للرزق للعديد من الفنانين. منهم، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وصفوها بـ “تناقص قيمة الفنان”.

كَمْا تطرق إلَّى موضوع عمره الحقيقي، موضحًا أنه من مواليد 1980، ولا يخجل من هذا الموضوع، وتاريخه الفني قديم جدًا، فلا داعي للكذب.

وأكدت جيني أن أصعب مواسم حياتها كانت عَنّْدما انتقلت من أستراليا إلَّى سوريا، حيث كانت طريقة لبسها مختلفة ونظر إليها المجتمع بإطلالة غريبة، بالإضافة إلَّى تحدي بعض الأشخاص الذين كانت موهُوبة لديهم. الأداء وليس الجمال فقط.

وأضافت أن المجتمع السوري يضايق الفنانة بشكل مبالغ فِيْه، بسبب الظروف التي مرت بها فِيْ السنوات الأخيرة، والتي جعلت “التنمر” منصة العزاء الوحيدة لها، وهِيْ بدورها ترد بشدة على بعض المتابعين.

كَمْا علق على الجرائم الوحشية التي تعرضت لها الفتيات فِيْ الفترة الأخيرة فِيْ كثير من الدول العربية، موضحا أن التعليم هُو ما يدفع الإنسان لارتكاب الجرائم، وأن المجتمع الشرقي يربي الرجل على أساس أن له سلطة كاملة على المرأة. ويرفض بدوره أي كلمة منهم.

وانتقدت الفنانة السورية المخرجين والمنتجين، لأن كل منهم يقدم لها أدوارًا لا تحتاج إلا إلَّى الجمال، ولم يجرؤ أحد على المغامرة بدور رئيسي واكتشاف موهبتها.