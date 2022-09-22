جيني إسبر تكشف وصية والدتها.. ولا مشكلة لارتباط ابنتها بعد الدراسة بشرط

تذكرت الفنانة السورية جيني إسبر والدتها، بعد أربع سنوات على رحيلها قبل أيام، معبرة عَنّْ شوقها وحنينها لها، وضخامة غيابها.

أكد إسبر لـ “العرب اليوم” أنه لا يوجد شخص فِيْ حياته يمكن أن يعوض حنان والدته وانتباهها.

وتحدث عَنّْ الوصية التي أعطته إياها والدته فِيْ أيامه الأخيرة قائلة “طلبت مني أن أفعل كل ما يسعدني، ولا أتحمل مصاعب الحياة وأعيش كل يوم، وأن أكون إنسانًا صالحًا، لذلك أنا لا أحقد على أحد لأن الحياة تنتهِيْ سريعا كالحلم “.

فِيْ سياق آخر ؛ وتطرقت الفنانة السورية إلَّى موضوع عودة ابنتها إلَّى المدرسة، مشيرة إلَّى أنها تعاني كثيرًا أثناء دراستها لابنتها بسبب صعوبة المناهج الدراسية.

ذكرت أنها لا تعاني من تعقيد كون ابنتها الأولى فِيْ الفصل فِيْ المدرسة، لكن الشيء الوحيد الذي يهمها هُو أن ابنتها تكَمْل دراستها وتتبع المسار الذي تختاره لنفسها.

وأشارت جيني إسبر إلَّى أنها لن تعارض فكرة ارتباط ابنتها بعد دراستها طالما أن الشخص الذي اختارته يحبها ويمكنه تحمل المسؤولية فِيْ الحياة.

فِيْ غضون ذلك، أعربت جيني إسبر عَنّْ حبها للشعب اللبناني، مؤكدة أن تكريمها فِيْ مهرجان السينما والتلفزيون يحمل الكثير من المعاني الجميلة، لأن لبنان شهد الكثير من نجاحاتها.