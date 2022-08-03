جيني مكوردي سعيدة لوفاة والدتي

على ما يبدو، لم تكن الممثلة الأمريكية جينيت مكوردي، التي شاركت فِيْ بطولة مسلسل iCarly وهِيْ طفلة، سهلة ولا كَمْا يعتقد البعض، وقتًا جيدًا للعب والمتعة.

اشتهرت جينيت مكوردي بلعبت شخصية “سام باكيت” فِيْ المسلسل الناجح “نيكولديان”، وقد تحدثت مؤخرًا عَنّْ تلك الفترة من حياتها فِيْ مذكرات بعَنّْوان “أنا سعيدة ماتت أمي”. وتوفِيْت الأم “. وكَمْا يوحي العَنّْوان، كانت علاقة النجمة بأمه معقدة ؛ فالأخيرة كانت تتحكَمْ فِيْ تحركاته وعمله ؛ ما سبب له القلق والكراهِيْة.

كشفت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا، عَنّْ رغبتها فِيْ ترك التمثيل وهِيْ صغيرة، قبل إعلان اعتزالها المبكر عام 2022. لم تستمتع بعملها كَمْمثلة على الإطلاق.

فِيْ مقتطف من الكتاب الذي حصلت عليه انترتينمنت ويكلي، توضح مكوردي إحدى التجارب التي أثرت عليها مدى الحياة.

قالت إنه ذات يوم، بينما كانت جالسة فِيْ غرفة الانتظار لتجمع حزنها لأداء مشهد أجبرها على البكاء، تغير شيء بداخلها، حيث شعرت أنها أجبرت نفسها على صدمة عاطفِيْة، ففكر عقلها. لم يدرك فِيْ ذلك الوقت أن هذه كانت إحدى قدراته.

عَنّْدما لم يسير الاختبار على ما يرام، حاولت إخبار والدتها بما شعرت به، معترفة بأنها لم تعد ترغب فِيْ التصرف، لكن رد فعل والدتها كان غير متوقع، لذلك بدأت تضرب عجلة القيادة، وتطلق بوق السيارة و بدأت الدموع المحملة بالمسكرة السوداء تتساقط على خديها، واصفة ما حدث بـ “الهستيري”.

وعَنّْدما اتصلت الوكيل بوالدتها لإخبارهم بأنها حصلت على دور فِيْ iCarly، بكيا لأسباب مختلفة، فبينما كانت والدتها متحمسة لأن ابنتها كانت تلعب الدور، كانت سعيدة بأن والدتها كانت سعيدة.

يوثق الكتاب أيضًا معاناة مكوردي مع اضطرابات الأكل والإدمان والعلاقات غير الصحية، وكَيْفَ ساءت هذه المشكلات بعد وفاة والدتها بسبب السرطان فِيْ عام 2013، بينما لعبت دور البطولة فِيْ iCarly spinoff Sam & Cat جنبًا إلَّى جنب مع نجمة البوب ​​أريانا غراندي.

اعترفت مكوردي سابقًا بأنها “تخجل” من مثل هذه الأدوار خلال حلقة من بودكاست Empty Inside، قائلة “كنت فِيْ حلقات من سن 13 إلَّى 21 عامًا، وكنت فِيْ الخامسة عشرة من العمر محرجة بالفعل”.

تجدر الإشارة إلَّى أن مذكرات I’m Glad My Mom Died ستطرح فِيْ الأسواق بدءًا من 9 أغسطس 2022.