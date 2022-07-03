جيهان عبد العظيم توجه رسالة للمتنمرين على زوج نسرين طافش

وجهت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم رسالة إلَّى المتحرشين، حول موضوع زواج الفنانة السورية نسرين طافش، مؤكدة أنها غير معتادة على التعليق على أي حدث أو موضوع.

وأضاف عبد العظيم أنه من المخزي التنمر والإساءة لأي فنان أو فنان يعلن زواجهما علنا ​​، مؤكدا على ضرورة الانتباه لنفسه وعدم انتقاد الآخرين.

ولفتت الفنانة إلَّى وجود مبدأ التقسيم والمشاركة، والنظر إلَّى جوهر الأشياء وليس القشور، ودعت المتابعين إلَّى التمني للناس على الدوام الخير، وأن تكون الحياة بيت إبادة وليست بيت نجاة.، لذلك يجب على المرء أن يتمنى الخير والنجاح لمن حوله حتى يجلب له هذا الخير.

أنهت الفنانة السورية مشاركتها بمباركة زواج نسرين طافش، متمنية لها ولزوجها الدكتور شريف الشرقاوي طبيب أسنان ومعالج طاقة ريكي السعادة والوفاء.

وكتبت “فِيْ سني لم أعلق على أي حدث، لكن يجب أن يقال بكلمتين. مؤسف، فِيْ كل مرة يتزوج فِيْها فنان أو فنان مطارد، إذا كان كل واحد مشتتًا وركز فقط على نفسه، نحن سيكون ألف شيء جيد. أتمنى لبعضنا البعض التوفِيْق. صدقني، نحن ضيوف فِيْ العالم، وطالما هُو الحال بالنسبة لشخص آخر، عَنّْدما تتمنى بصدق الخير للآخرين، سيرسلك الله، أوه، مرات عديدة. ألف مبروك وألف مبروك للفنانة نسرين طافش، ونأمل أن يكون جواز السفر إلَّى الأبد “.

وجاء نشر عبد العظيم بعد حملة التنمر التي طالت زوج نسرين طافش، بعد أن تم الكشف عَنّْ صورتها وتداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبدأت المقارنات بينه وبينه من حيث الشكل بسخرية، وهُو ما وجده البعض مهِيْنًا. لطافش وزوجها.

من ناحية أخرى، أعلن عبد العظيم مؤخرًا انسحابه من قرار إزالة الفن، عبر منشور على صفحته الرسمية على فِيْسبوك، والسبب هُو ؛ يقول إن مهنة الفن تكَمْن فِيْ قلبه.

وقد لقي المنشور استجابة كبيرة من معجبيها ومتابعيها الذين أرادوا رؤيتها مرة أخرى فِيْ قطعة فنية جديدة.

يشار إلَّى أن آخر أعمالها، مسلسل “Innocent Guilders” عام 2016، من إخراج أحمد سويداني والكاتب عبد المجيد العَنّْزي، والذي لعبت فِيْه الفنانة دور “دكتور فاتون”.