جيهان قمري توجه انتقادات حادة لـ ياسمين صبري من غير الفلوس ولا حاجة

وجهت الفنانة اللبنانية جيهان قمري، المقيمة فِيْ مصر، انتقادات لاذعة للنجمة ياسمين صبري، مشيرة إلَّى أنها لم تنجح فِيْ مجال التمثيل، مثل نجاحها فِيْ “السوشيال ميديا” التي تعتمد على المال والجمال، وذلك “بدون المال لن تحقق أي نجاح “.

وقالت جيهان قمري خلال لقاء تلفزيوني مع رغدة شلهُوب، إن ياسمين صبري “بحاجة إلَّى العمل على نفسها كَمْمثلة، دون إحساس بالدور، من حيث التعبيرات والمشاعر”.

وأضافت “ياسمين صبري محترفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها فِيْ التمثيل ليست فنانة جيدة. إذا أجريت مقارنة بين ياسمين صبري ودينا الشربيني فِيْ الفن والتمثيل، فستفوز دينا الشربيني”. “

وعزت سبب نجاحها على “السوشيال ميديا” إلَّى الفريق الذي يشرف على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن يقف وراءها برأس مال، قائلة “كل هذه العوامل تبقيها مستمرة، لكن ياسمين صبري بلا مال ستبقى”. كَيْفَ هِيْ الآن “.

ولفت إلَّى فشل ياسمين صبري فِيْ مسلسل “طريقي” و “جبل الحلال”، وأن عليها العمل على نفسها إذا أرادت الاستمرار فِيْ عالم التمثيل.

وعلقت قائلة “أنا لست غيورًا منها، أنا أحب شخصيتها وأراها ملكة جمال وموزة شديدة الصلابة، وقد يكون هذا اتجاهًا دائمًا، لكن إذا اشترينا المال، فلن نفعل شيئًا. . وأضافت أنها “تناسب عارضة أزياء”.

وقال “الفن ليس صيحة، وأنا طيار خاص وعلامة تجارية للملابس”. عمر ما مال ما ينفع بني آدم. ما يزعجني هُو أن هناك أشخاصًا لا يجدون طعامًا، والوضع الاقتصادي فِيْ العالم العربي كله صعب، لذلك لا أصور كل النفوس على أنها مذهلة، لكن هذا لأنهم يستمتعون وينجحون لأنهم إنهم يتجهُون فِيْ الشبكات الاجتماعية “.

وتابعت جيهان قمري (53 عاما) “حاليا لا توجد بطولة، ولست بحاجة إلَّى أن تكون ممثلة جيدة لتأخذ الدور القيادي، لكن رأس المال يمكن أن يجعلك بطلا” موضحة الفرصة التي تُمنح لك. “مقدمة، وهِيْ مثل الحمار إذا لم تستغلها، لكنها بحاجة إلَّى العمل على نفسها كَمْمثلة”.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري ارتبطت برجل الأعمال المصري الشهِيْر أحمد أبو هشيمة قرابة عامين، قبل أن تنفصل عَنّْه فِيْ مايو الماضي، وخلال فترة زواجهما كانت ياسمين تثير الجدل دائمًا بمظهرها الفاخر عبر حساباتها على موقع on on Twitter. الشبكات الاجتماعية