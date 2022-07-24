“جي بي مورغان” يرفع احتمالية حدوث ركود اقتصادي فِيْ أميركا

يتوقع بوب ميشيل، المخضرم فِيْ سوق السندات لأكثر من أربعة عقود، أن هناك فرصة بنسبة 75٪ للركود خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، لكنه يعتقد أن الأسواق هِيْ المسؤولة عَنّْ ذلك.

وقال ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار فِيْ جيه بي مورجان لإدارة الأصول، فِيْ مقابلة مع وول ستريت ويك على تلفزيون بلومبيرج “يعود العملاء إلَّى سوق السندات، وخاصة سندات الشركات، وذلك لأنهم جددوا الثقة فِيْ البنوك المركزية”.

ترفع البنوك المركزية فِيْ جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بقوة فِيْ محاولة لترويض التضخم المستعصي، بينما تحاول تجنب دفع الاقتصاد إلَّى الركود.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وجد استطلاع أجرته بلومبرج على 44 اقتصاديًا أجري بين 15 يوليو و 20 يوليو توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى الأسبوع المقبل، ثم يتباطأ إلَّى 50 نقطة فِيْ سبتمبر.

مع توقعات بركود بنسبة 75٪، قال ميشيل إن السوق “يسعر الآن بشكل عادل فِيْ المكان الذي يعتقد أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي يجب أن يذهب إليه … نحن نتحدث عَنّْ سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية فِيْ مكان ما حول 3.5٪ فِيْ نهاية العام”.

قالت إيرين براون، مديرة المحفظة الإستراتيجية متعددة الأصول فِيْ Pacific Investment Management، لـ Bloomberg TV إن سوق الأسْهُمْ، الذي كان أفضل أسبوع له فِيْ شهر، لم يتم تسعيره بالكامل فِيْ فترة الركود خلال العام المقبل.

وقالت “السوق تحدد الأسعار الأساسية للنمو البطيء وأعتقد أنه سيكون نموا سلبيا.”