“جي بي مورغان” يستبعد رفع الفائدة 100 نقطة فِيْ اجتماع الفِيْدرالي المقبل

استبعد بنك JP MORGAN CHASE رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ اجتماع الأسبوع المقبل.

وقال البنك إن هناك فرصة بنسبة 30٪ أن يلجأ بنك الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى هذه الخطوة.

تشير الأسواق إلَّى أن معظم المستثمرين يتوقعون رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2022.

أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر التضخم فِيْ الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 8.3٪، أغسطس الماضي، على أساس سنوي، مقابل 8.5٪، فِيْ يوليو الماضي.

تختلف توقعات JP Morgan عما أوردته وسائل الإعلام الغربية يوم أمس بشأن الاحتمالية الكبيرة لقيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر بمعدل مرتفع.

وقالت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، إن احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وصلت يوم أمس إلَّى 28٪، مقابل صفر فِيْ المائة يوم الاثنين الماضي. من ناحية أخرى، تراجعت توقعات المستثمرين برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى 72٪، مقابل 91٪ يوم الاثنين الماضي.