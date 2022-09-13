“جي بي مورغان” يقلص توقعاته لإصدار سندات الشركات فِيْ الدول النامية للثلث

وخفضت توقعاتها لإصدار سندات الشركات فِيْ العالم النامي بمقدار الثلث، فِيْ أحدث علامة على الضغوط الاقتصادية التي تواجه الآن أفقر البلدان.

انخفض حجم السندات الحكومية وسندات الشركات المباعة فِيْ الاقتصادات الناشئة هذا العام، فِيْ حين أن القفزة فِيْ تكاليف الاقتراض العالمية تركت الكثيرين غير راغبين أو غير قادرين على الوصول إلَّى الأسواق الدولية.

وقالت جيه.بي مورجان يوم الاثنين فِيْ مذكرة بحثية إنها خفضت تقديراتها لإصدار سندات الشركات فِيْ الاقتصادات الناشئة لعام 2022 إلَّى 260 مليار دولار من 400 مليار دولار.

وأضاف “لا نتوقع انتعاشًا قويًا فِيْ الإصدارات فِيْ المستقبل القريب”، مشيرًا إلَّى أن إجمالي 260 مليار دولار سيكون أقل حجم لإصدارات سندات الشركات فِيْ الأسواق الناشئة فِيْ عام منذ عام 2015.

عانت الأسواق الناشئة واحدة من أكبر مبيعاتها على الإطلاق هذا العام حيث أضر ارتفاع التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية والتباطؤ الحاد فِيْ الاقتصاد الصيني بالمشاعر.

خفضت JPMorgan توقعاتها لإصدار سندات الشركات فِيْ آسيا، حيث لا يزال قطاع العقارات فِيْ الصين فِيْ حالة ركود عميق، بنسبة 34٪ إلَّى 177 مليار دولار.

كَمْا خفضت تقديراتها لأمريكا اللاتينية بنسبة 34٪ إلَّى 41 مليار دولار، بينما خفضت توقعاتها لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 39٪ لكل من 15 مليار دولار و 27 مليار دولار على التوالي.

فِيْ غضون ذلك، يقدر المحللون فِيْ بنك الاستثمار مورجان ستانلي أن حكومات الاقتصادات الناشئة باعت ما مجموعه 67.5 مليار دولار من الديون حتى الآن هذا العام، بانخفاض 60.4 مليار دولار من إجمالي المبيعات العام الماضي.