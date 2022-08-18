جي 42 الإماراتية تطلق صندوقا استثماريا للتكنولوجيا بـ10 مليارات دولار

أعلنت مجموعة الإماراتية G42 إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار فِيْ شركات التكنولوجيا.

قالت مجموعة G42، الشركة القابضة المتخصصة فِيْ الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إنها أطلقت صندوقًا استثماريًا بهدف التوسع لتعزيز النمو التكنولوجي عالميًا، بقيمة 10 مليارات دولار، بالشراكة مع Abu Dhabi Growth. تمويل.

تسريع وتيرة الابتكار العالمي

يركز صندوق الاستثمار، الذي ستديره شركة تابعة لمجموعة “G42″، على تسريع وتيرة الابتكار العالمي من خلال الاستثمار فِيْ مجموعة من الشركات فِيْ مراحل متقدمة، تتميز بتقنيات مبتكرة وتمتلك أسس تجارية قوية ومتينة.

يعمل صندوق التوسع G42 كَمْستثمر فِيْ الأسْهُمْ الخاصة داخل هذه الشركات، مع تخصيص حصة كبيرة من الاستثمار للمناطق التي تشهد نموًا كبيرًا.

بالإضافة إلَّى الدعم الاستثماري، ستستفِيْد المجموعة من أصولها التشغيلية ونظام الشركات العاملة لتعزيز القيمة المقدمة للشركات التي سيتم إدراجها فِيْ المحفظة الاستثمارية للصندوق.

يضع الصندوق ضمن أولوياته الاستثمارية تقنيات مختلفة تساهم فِيْ بناء وتطوير مستقبل الاقتصاد العالمي فِيْ السنوات القادمة، مثل تقنيات الحوسبة والاتصالات، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والمواد الجديدة، العوالم الافتراضية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة.

قصص نجاح عبر مختلف القطاعات

قال بينغ شياو، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة G42 ورئيس لجنة الاستثمار فِيْ صندوق الاستثمار التوسعي الجديد، G42 “لقد توجت رحلة مجموعة J42 حتى الآن بالعديد من قصص النجاح فِيْ مختلف القطاعات، والتي ساهمت فِيْ معالجة بعض من أصعب التحديات التي تواجهنا. مع الأسس القوية التي وضعتها أعمال مجموعتنا وبدعم من شريكنا الاستراتيجي، صندوق أبوظبي للنمو، ستتوج المرحلة التالية من عمليات G42 بقدرتنا على تمكين وإطلاق العَنّْان لمشاريع جديدة واعدة فِيْ جميع أنحاء العالم.

وأضاف “يعكس صندوق التوسع G42 مساعينا لتسريع وتعزيز بصمتنا العالمية ليس فقط من خلال توفِيْر رأس المال للشركات الواعدة، ولكن أيضًا من خلال توفِيْر وصول فريد إلَّى شبكاتنا والأصول الإدارية والتشغيلية لمجموعة شركاتنا. نحن نتطلع إلَّى الأمام للتواصل والعمل مع رواد الأعمال المتميزين الذين يشاركوننا التزامنا بنفس القيم والمبادئ ولديهم نفس الطموح للنمو المستمر، ونحن متحمسون جدًا لشراكتنا مع صندوق أبوظبي للنمو للمساهمة فِيْ ترسيخ مكانة أبوظبي كَمْركز عالمي للابتكار والتطوير “.

شريك استثماري ممتاز

قال خليفة السويدي، الرئيس التنفِيْذي لصندوق أبوظبي للنمو وعضو لجنة الاستثمار فِيْ صندوق الاستثمار التوسعي الجديد G42 “بناءً على مكانتنا كهِيْئة استثمارية تركز على التنمية، يسعدنا التعاون مع مجموعة G42.، والتي تمثل شريكًا استثماريًا يتميز بالمعرفة المتعمقة للتقنيات والمتطلبات الناشئة. النمو التشغيلي للنمو العالمي وخلق القيمة.

وأضاف “صندوق G42 هُو الخيار الأنسب لاستراتيجيتنا الاستثمارية، حيث يوفر الدعم لفريق الابتكار والإدارة داخل الشركات المنظمة بشكل جيد.

نتطلع إلَّى التعاون مع مجموعة G42 بما يتماشى مع مساعينا المستمرة لدعم استراتيجيتنا لبناء شراكات استراتيجية مع مديري الصناديق الذين لديهم أسس اقتصادية قوية، لتحقيق أفضل العوائد على المدى الطويل “.

إنجاز مهم

قال إيغون ديربان، الرئيس التنفِيْذي المشارك والشريك الإداري لشركة سيلفر ليك وعضو “إن إطلاق صندوق الاستثمار الجديد G42 يمثل علامة بارزة فِيْ نمو النظام البيئي التكنولوجي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة كَمْحرك رائد للابتكار وريادة الأعمال على مستوى العالم”. من مجلس إدارة مجموعة G42.

وأضاف “إن هذه الخطوة تؤكد مكانة G42 كَمْجموعة تكنولوجية مرموقة ملتزمة ببذل الجهُود الرائدة لتطوير وتقديم الحلول فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بهدف مساعدة الشركات والحكومات على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا بشكل مسؤول و بطريقة مستدامة واغتنام الفرص الفريدة المتاحة لهم “.

تعمل G42 على تطوير حلول تكنولوجية عالية التأثير من خلال الاستفادة من قدراتها فِيْ مجال الحوسبة السحابية وأبحاثها الأساسية والتطبيقية فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إيجاد حلول لمشاكل العالم الأكثر تعقيدًا، بدعم قوي ومتنوع محفظة الأعمال التي تشمل Data Company و G42 Healthcare و G42 Smart Nation. و G42 Cloud والإنجازات وآمنة ودقيقة وغير ذلك. تتعاون G42 أيضًا مع مجموعة متزايدة من المنظمات ذات المستوى العالمي، ملتزمة بمهمتها المتمثلة فِيْ توفِيْر الوصول إلَّى أحدث التقنيات للجميع فِيْ الأسواق العالمية.