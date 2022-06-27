حاجة إندونيسية لـ”المواطن” من جاكرتا سعيدة بالحج وشكرًا للسعودية

أشاد حاج إندونيسي بمبادرة طريق مكة التي سهلت أداء مناسك الحج واختصر الوقت والجهد للحجاج للوصول من بلادهم إلى مكة والمدينة في وقت قياسي.

قالت الحاجة فاطمة محمد، من أندونيسيا، لـ “المواطن” في جاكرتا إنها تعمل كمدرسة في بلدها والآن ستأتي إلى مكة والمدينة وهي سعيدة بذلك لأن المملكة العربية السعودية افتتحت المنزل الآن. الله بعد جائحة كورونا الذي أصاب العالم.

وتابع “الآن وبعد انتظار 9 سنوات سأتمكن من زيارة بيت الله الحرام وسأكون في مكة والمدينة لمدة 40 يومًا”، موجهًا امتنانه للمملكة قائلاً “شكرًا للسعودية” “.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة بإندونيسيا هذا العام 1444 هـ، بالإضافة إلى دول ماليزيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحماس القيادة الرشيدة. لرعاية الحجاج وسقيهم ومساعدتهم ورعاية شؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة

مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج لخدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تهدف إلى استكمال إجراءات الحجاج المستفيدين من بلدانهم ابتداء من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، والمرور بإتمام إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من المتطلبات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى ترميز الأمتعة وتصنيفها حسب النقل و ترتيبات الإقامة في المملكة، عند وصولهم، يتم نقلهم مباشرة إلى الحافلات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة والمدينة، مع مسارات محددة، بينما تهتم الجهات الخدمية بتسليم أمتعتهم إلى عناوينهم.