حاجة لم يكتب لها الله الذرية كل أطفال أمة محمد أطفالي

“كل أولاد أمة محمد هم أولادي”. بهذه الكلمات، وصفت سيدة تونسية سعادتها بأداء مناسك الحج، حيث كانت رغبتها الوحيدة.

فيديو | كل أولاد أمة محمد هم أولادي.

حاجة تونسية لم يشطب الله لها نسلها، أتت إلى الحج لأول مرة بقصد المغفرة والسماء.# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/XZ9Qfx7dbR

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

التبن لاول مره

قالت حاجة لم يترك الله نسلها، فجاءت إلى الحج لأول مرة تستغفر الجنة.

وتابع “نحمد الله ونشكرك على أداء فريضة الحج وهذه كانت أمنيتي الوحيدة. ألف مدح وشكر لك يا رب”.

وأضاف باكياً كل أولاد أمة محمد هم أولادي وأولادي.

كان ضيوف الرحمن في يوم عرفة متحمسين لتسلق جبل الرحمة، والإخلاص في الدعاء والاجتهاد في العبادة في هذا اليوم الذي يعتبر أفضل يوم طلعت فيه الشمس.

وصف جبل الرحمة

من المعروف أن عرفات وعرفات يسميان نفس الشيء من قبل معظم العلماء، حيث أن المشعر هو المكان الوحيد للحج خارج الحرم، وهو سهل مع جبل عرفات يسمى جبل الرحمة، والذي يبلغ ارتفاعه 30 مترًا. ، ويمكن الوصول إلى قمته بـ (91) درجة، ويتوسطه قطب بطول 4 أمتار، بينما تحيط بعرفات قوس من الجبال وبحره المائي وادي أرنا.

يقع جبل الرحمة على الطريق بين مكة والطائف، على بعد حوالي 15 كيلومترًا شرق مكة المكرمة، و 10 كيلومترات من مشعر منى، و 6 كيلومترات من مزدلفة، وتقدر مساحته بـ 10.4 كيلومترات مربعة.

وعرفات جبله الشهير وهو تل صغير يصعد عليه بعض الحجاج يوم توقفهم. إن التواجد في الجبل ليس من واجبات الحج على وجه الخصوص، لأنه قال صلى الله عليه وسلم