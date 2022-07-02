حاج روسي لا يوجد مكان أفضل من مكة المكرمة

وعبر حاج روسي عن سعادته الكبيرة بعد أن أتيحت له فرصة الحج لأول مرة، مؤكدا أنه لا مكان على وجه الأرض أفضل من هذا المكان المشرف.

# سلام_آمن | “لا يوجد مكان على الأرض أفضل من هذا المكان.” مشاعر الحاج من #روسيازيارة مكة المكرمة لأول مرة. # قناة_السعودية pic.twitter.com/ijtProlwTB

– قناة سعودية (saudiatv) 2 يوليو 2022

الحجة الأولى

قال الحاج الروسي عبد الرؤوف فايزوف، إمام مسجد الإحسان في مدينة نوجينسك الروسية، خلال إقامته على قناة “السعودية”، أنه عندما علم أنه سيذهب إلى فريضة الحج هذا العام، وهو بلده. في الحج الأول، كان مليئًا بالفرح، لأنه لا يوجد مكان على الأرض أفضل من هذا المكان.

جاهز للحج

وشكر المملكة على جهوده وإتاحة الفرصة له لأداء مناسك الحج هذا العام، مشيرًا إلى أنه استعد للحج من خلال دراسة كتب تعليم الحج، وكذلك شراء ملابس الإحرام وتنظيف أسنانه. وأكد أنه سيتوجه قريباً إلى الجامع الكبير بموسكو للقاء الحجاج لشرح مناسك الحج وما يجب عليهم فعله لأداء المناسك بشكل صحيح.