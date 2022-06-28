حاج عراقي يروي تفاصيل رحلته من بريطانيا إلى مكة سيراً على الأقدام

وأعرب الرحالة العراقي آدم محمد عن سعادته بوصوله مكة بعد رحلة شاقة سيرا على الأقدام من بريطانيا إلى مكة لأداء فريضة الحج، معربا عن امتنانه للمملكة وقادتها وشعبها بعد دخول البلاد.

# صباح_السعودية | في رحلة تاريخية إلى الأرض المقدسة .. يصل الرحالة “آدم محمد” إلى مكة سيرًا على الأقدام من بريطانيا لأداء مناسك الحج. # سلام_آمن # قناة_السعودية pic.twitter.com/1CIeJlBACu

– Sabah Alsaudiah 🇸🇦 (SabahAlsaudiah) 28 يونيو 2022

تفاصيل الرحلة

كشف الحاج آدم تفاصيل ومشاهد رحلته من بريطانيا إلى المملكة خلال تصريحاته في برنامج “صباح السعودية” الذي تبثه قناة “السعودية”، قائلا إنه بدأ هذه الرحلة من ولفرهامبتون في الأول من أغسطس 2022، تصل في 26 يونيو 2022.

وأوضح أن الرحلة استغرقت 10 أشهر و 25 يومًا، مرت خلالها بمواقف مختلفة، جيدة وسيئة ومضحكة، إلى جانب الفصول الأربعة من العام في طريقه إلى المملكة.

العقبة الوحيدة

وأشار إلى أنه مر عبر 11 دولة للوصول إلى وجهته، مكة المكرمة، مشيرا إلى أن العقبة الوحيدة التي واجهها كانت عدم قدرته على دخول سوريا للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة شهر.

وأوضح أنه التقى بأسرته المكونة من زوجته وابنتيه في المدينة المنورة، ثم غادرا إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه خلال رحلته من بريطانيا إلى المملكة، رأى رفقاء طيبين ساعدوه في هذه الرحلة.

وكشف أنه اعتاد المشي ما بين 20 إلى 30 كيلومترًا في اليوم، وعندما شعر بالتعب استراح في عربة أعدها للرحلة.