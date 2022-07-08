حاج يصف إحساسه عند رؤية الكعبة لأول مرة

كان أحد الحجاج على وشك البكاء وهو يتحدث عن مشاعره عندما رأى الكعبة المشرفة لأول مرة، مؤكدًا أنه لم يشاهدها إلا على شاشة التلفزيون من قبل.

فيديو | يصف الحاج مشاعره عند رؤية الكعبة المشرفة لأول مرة يوم # ARAFFA # سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/Sb3dLboFwn

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

سعيد جدا لرؤية الكعبة

وعبر الحاج خلال تصريحاته على قناة “الإخبارية” عن سعادته برؤية الكعبة المشرفة قائلاً “والله إن قلت لك مشاعري تجاه الكعبة مش أروع .. أنا فقط. أتمنى أن أتمكن من لمسه “وتحية الحجر الأسود”.

وأضاف “عندما يأتي الإنسان إلى هنا ويرى الكعبة والحجر الأسود ويقترب من الله، فإنه يتذكر الأيام التي كان يسير فيها في الطريق الخلفي”.

الوقوف في عرفة

يشار إلى أن قوافل الحجاج غادرت عند شروق الشمس صباح اليوم الجمعة إلى مستوى عرفات، مليئة بجو الإيمان المليء بالخشوع والصفاء، في أفضل يوم طلعت الشمس، للقيام بأكبر ركن من أركان الحج الذي يقف على مستواه ومن فاته عرفات فاته الحج.

ورافقت قوافل الحجاج إلى ضريح عرفات مراقبة أمنية مباشرة قام بها أفراد القطاعات الأمنية المختلفة التي أحاطت بمسارات المركبات ومسارات المشاة لتنظيمها وفق مخططات التسلق وتجمعات الحجاج، بالإضافة إلى توجيههم وتوجيههم وتجميعهم. نضمن لهم الأمن اللازم.