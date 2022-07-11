حاج يمني بعد إنقاذه من قبل الهلال الأحمر استقبال لا يستقبلني به ابني أو أبي

أشاد حاج يمني بجهود الهلال الأحمر السعودي بعد التدخل السريع لإنقاذه بعد أن فقد وعيه أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.

فيديو | مسن يمني طلبت العلاج من الهلال الأحمر وتم استقبالي في ملجأ لم يستقبلني ابني ولا أبي

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– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 10 يوليو 2022

وقال الحاج حسين في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية إنه بعد الإبلاغ عن حالته الصحية سرعان ما استقبله الكادر الطبي، مشيرا إلى العناية المركزة التي تلقاها قائلا “لقد استقبلوني على نحو لم يستقبلني ابني ولا ابني”. سوف يستقبلني أبي “.

تم نقل الحاج اليمني بعد أن فقد وعيه بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وإصابات في القدم. ما استدعى تدخل الإخلاء الجوي لإنقاذ حياته.