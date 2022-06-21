حادث الإسماعيلية.. مصرع 3 مراقبين بالثانوية الأزهرية

ولقي ثلاثة مراقبين في ثانوية الأزهر مصرعهم في حادث الإسماعيلية المأساوي بينهم رئيس لجنة القنطرة غرب الذي شكل صدمة كبيرة للجميع في الساعات الماضية.

القنطرة غرب – طريق الصالحية القديمة بالإسماعيلية ، حيث شهد تصادمًا مروعًا أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في نفس الحادث.

تفاصيل حادثة الإسماعيلية المأساوية

– وقع حادث مروري على طريق القنطرة غرب الإسماعيلية تسبب في وقوع العديد من الإصابات جراء اصطدام سيارة أجرة محملة بعدد من المراقبين بمدرسة الأزهر الثانوية. اثنان منهم نفسا آخر مرة في وقت واحد.

أصبت بخمس رصاصات في حادث الإسماعيلية ، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين العديد من زملاء وأصدقاء المراقبين ، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص.

وعلى الفور تم نقل 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم لحالاتهم.

وفاة رئيس لجنة ثانوية الأزهر بالإسماعيلية

من جهة أخرى ، نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الحميات الإسماعيلية حيث كان إبراهيم عبد المعبود إبراهيم ، 45 عاماً ، رئيس لجنة ثانوية الأزهر بالقنطرة غرب ، من سكان التل الكبير. توفي بعد تعرضه لكسر في الساق اليمنى ، واشتباه في كسر في عظام الأنف ، داخل مستشفى أبو خليفة. في حالات الطوارئ.

وتزامنت هذه الحادثة مع الجرائم التي حلت بجميع المواطنين خلال الساعات الماضية ، مما تسبب في انتشار حالة من الحزن العام بين المواطنين.