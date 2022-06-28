حادث تسرب الغاز في العقبة الأردنية.. الميناء يعمل ووقف الصوامع

كشف التلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، عن توقف صوامع العقبة عن العمل لحين فحص الحبوب، بعد تسرب غاز سام بالميناء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مدير عام الشركة الأردنية العامة للصوامع والتموين عماد الطراونة قوله إن مخزون الحبوب في ميناء العقبة سليم بعد حادث تسرب غاز سام بالميناء.

وأضاف الطراونة أن عمليات التفريغ والتوزيع والتكليف توقفت يومي الاثنين والثلاثاء كإجراء احترازي.

في الوقت نفسه، أكدت السلطة البحرية الأردنية أن الحركة الملاحية في موانئ العقبة مستمرة ولم تتوقف بسبب تسرب الغاز السام.

أفادت وسائل إعلام محلية، أن 10 أردنيين قتلوا وأصيب 251 شخصاً بالاختناق نتيجة تسرب غاز سام في مدينة العقبة، مساء اليوم الاثنين.

أكد محافظ العقبة الأردني محمد الرفاع، في تصريح صحفي، تسرب غاز سام بعد سقوط وانفجار خزان غاز سام في ميناء العقبة الصناعي.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي “وقع حادث أثناء العمل اليومي في ميناء العقبة عندما سقطت صهريج مملوء بمادة غازية سامة أثناء نقلها مما أدى إلى تسرب غاز في ميناء العقبة. الموقع.”

وأشار السرطاوي إلى أنه تم عزل المنطقة على الفور وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادث، فيما نقل الدفاع المدني عددًا من الإصابات إلى المستشفى، وجميعهم تحت العلاج.

وأخلت السلطات الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة بعد تسرب غاز سام من صهريج.

وذكرت قناة “المملكة” الرسمية، أن السفينة التي حدث فيها التسريب، سقط منها خزان يحتوي على غازات سامة.

موقع تسرب الغاز السام بعيد عن المناطق السكنية في العقبة، بحسب قناة المملكة.

ونقل الجرحى الى المستشفى الميداني في العقبة.

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه بتشكيل فريق تحقيق في حادث وانفجار خزان غاز في ميناء العقبة برئاسة وزير الداخلية مازن الفاريا.

وناشد الوزير المواطنين عدم الاقتراب من مكان الحادث، معلنا إرسال تعزيزات طبية إلى العقبة من أسرة وغير ذلك.