حادث مأساوي لأسرة سعودية في النمسا.. وفاة الأب وأحد أطفاله

كشفت سفارة المملكة في فيينا، عن تفاصيل حادث تعرض له أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد، بعد اصطدام مركبتهم بقطار.

وقالت السفارة في بيان تلقتها من السلطات المحلية في جمهورية النمسا مساء الأربعاء إن أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد تعرضت لحادث مروري بعد اصطدام مركبتهم بقطار أثناء تواجدهم في محافظة تيرول. النمسا للسياحة- وبقاء بقية العائلة.

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ونوهت السفارة بأنه تم على الفور تكليف فريق للتحقيق في ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية، ودعم الأسرة في حزنها ودعمها، وبناء عليه حرصت السفارة على عودة أفراد الأسرة إلى المملكة العربية السعودية. تطير الخطوط الجوية إلى الرياض اليوم، ويجري العمل مع السلطات النمساوية لاستكمال الأعمال الورقية اللازمة لنقل جثتي المتوفين – رحمهما الله – إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

السفير يقدم تعازيه

وفي سياق متصل، قدم عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا نيابة عن نفسه وجميع العاملين بالسفارة خالص تعازيّ وتعازيّ لهم. أهالي المتوفين، سائلين الله تعالى أن يرزقهم برحمته الفادحة، وأن يسكن في حدائقهم الشاسعة، وأن يربط قلوب أحبائهم، والبلاء الذي أصابنا جميعًا، وأننا لله وإنا إليه. له سنعود.