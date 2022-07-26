حارس الأهلي الجديد يفاجئ الملايين بـ”رسالة تهز الشارع السعودي”

فاجأ النجم البرازيلي رينان ريبيرو الملايين من جماهِيْر الأهلي، بعد انضمامه إلَّى فريق كرة القدم الأول، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

انضم ريبيرو إلَّى فريق الأهلي الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفِيْ الحالي، بصفقة انتقال مجانية، عقب فسخ عقده مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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وقع الحارس البرازيلي عقودا تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بقلعة الراقي. لموسم رياضي واحد فقط مع إمكانية التجديد لسنة أخرى.

* أول رسالة لريبيرو بعد توقيعه مع الأهلي

وقال ريبيرو، عبر حسابه بموقع مشاركة الصور إنستجرام، اليوم الثلاثاء “مستعدون لكتابة قِصَّة جديدة رائعة مع النادي الأهلي”.

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وعبر الحارس البرازيلي عَنّْ سعادته الكبيرة بالتواجد مع قلعة الراقي، مؤكداً موافقته على الانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول. لمساعدته على العودة إلَّى المكان الذي يستحقه.

ووجه رينان ريبيرو رسالة إلَّى جماهِيْر الأهلي وزملائه من فريق كرة القدم الأول ؛ قال يمكنك الاعتماد علي كَمْحارب.