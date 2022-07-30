حارس الأهلي ضيفًا على شاشة قناة الزمالك

مروان صلاح حارس مرمى النادي الأهلي السابق، وألمانيا بايرن ميونيخ الحالي، يظهر على شاشة قناة الزمالك.

برنامج “الزمالكاوي”، الذي يذاع على قناة الزمالك، سيستضيفه الحارس المصري مروان حمدي، مساء اليوم السبت.

انضم مروان صلاح إلى فريق شباب بايرن ميونخ خلال فترة تعايش بين 20 موهبة في العالم.

وخاض أول مباراة له مع منتخب تحت 20 سنة أمام نظيره البرازيلي فلامنجو، حيث شهدت المباراة أداءً مميزًا من حارس مرمى الأهلي السابق وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وانتقل مروان صلاح، حارس مرمى شباب الأهلي السابق البالغ من العمر 18 عامًا، رسميًا إلى بايرن ميونيخ، بعد اجتيازه الفحوصات الفنية والفحوصات الطبية.

مروان صلاح هو أول حارس مصري ينضم إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

مروان صلاح هو أحد شباب الأهلي من مواليد 2004، وبسبب اندماج فرق 2003 و 2005 قررت الإدارة ترك صفوف القلعة الحمراء لعدم وجود فرصة أمامه.

انضم مروان إلى سموحة، ثم لفت انتباهه إلى تجارب بايرن ميونيخ للمشاركة فيها واجتيازها، وأصبح أول حارس مصري في بايرن ميونيخ.