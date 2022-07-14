حارس الاتحاد السكندري يغادر مباراة سيراميكا باكياً بسبب وفاة شقيقه

شهدت مباراة الاتحاد الإسكندري ونظيره سيراميكا كليوباترا، والتي تقام حاليا في الدوري المصري الممتاز، حادثة غريبة، بعد خروج الحارس أحمد يحيى قائد الثغر من ملعب المباراة بعد تنازل شباكه. خمسة أهداف. .

انفجر حارس مرمى الاتحاد الإسكندرية أحمد يحيى في البكاء بعد تلقيه خمسة أهداف من فريق سيراميكا كليوباترا.

واتضح أن سبب خروج يحيى من ملعب المباراة يعود للهجوم الكبير الذي قدمه له جمهور الاتحاد اليخاندرينو بعد أن استقبلت شباكه خمسة أهداف، خاصة وأن الحارس لعب المباراة في ظروف نفسية صعبة بسبب وفاة شقيقه. .

وخسر الاتحاد الإسكندرية أمام نظيرته سيراميكا كليوباترا 5-0 ليوقف رصيده عند 28 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تقدم سيراميكا إلى المركز التاسع برصيد 29 نقطة.