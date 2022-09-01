حارس الفِيْحاء يتوعد الهلال برسالة شديدة اللهجة

وجه الصربي فلاديمير ستويكوفِيْتش حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الفِيْحاء، رسالة قوية لنادي الهلال.

وانتهت مباراة الهلال والفِيْحاء بفوز الزعيم (2-0)، فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الأول، فِيْما تجمد رصيد الفِيْحاء دون نقاط فِيْ المركز العاشر فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي للموسم الرياضي 2022-2023.

وقال فلاديمير ستويكوفِيْتش فِيْ تصريحات متلفزة عَنّْ فوز الهلال على الفِيْحاء “لعبنا مباراة رائعة ضد الهلال لكن فِيْ النهاية انتصروا بهجومين”، مشيرا إلَّى أن فريق العاصمي ربح المرمى.

وتابع حارس الفِيْحاء “ما زلنا فِيْ بداية الدوري واليوم نواجه أبطال الدوري الموسم الماضي ونهزمناهم فِيْ كأس الملك، ورسالتي لهم أن أراهم فِيْ كأس السوبر السعودي”. … ”

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطلع يونيو 2022، عَنّْ نظام جديد كلياً للسوبر السعودي، وسيكون الأول من نوعه فِيْ الوطن العربي، بمشاركة أربعة فرق.

ويستند نظام البطولة على مشاركة بطل ووصيف دوري المحترفِيْن السعودي إلَّى جانب بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفِيْن.

لم يتم الكشف عَنّْ مَوعِد بطولة كأس السوبر السعودي 2022-23 رسميًا، لكن من المتوقع أن تقام البطولة فِيْ أوائل عام 2023 كَمْا كان معتادًا فِيْ السنوات السابقة.