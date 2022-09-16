حارس الوحدة يقلل من فوز الهلال.. ويؤكد لدينا أزمة هجومية

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال من تحقيق نصر مريح على حساب منافسه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، فِيْ مباراة جمعتهم مساء الجمعة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالعاصمة. الرياض ضمن الجولة الرابعة من مسابقات دوري روشان.

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بدأ الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، موسم 2023 بـ 4 انتصارات فِيْ منافسات دوري روشان السعودي، بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري.

أما الوحدة، فقد اكتفى الصاعد حديثاً من الدوري الأصفر دوري الدرجة الأولى بتحقيق 3 نقاط فِيْ 4 مباريات، بتوجيه من المدرب البوسني برونو أكرابوفِيْتش.

حارس الوحدة يقلل من انتصار الهلال ويؤكد لدينا أزمة هجومية

قال النجم المغربي منير محمدي حارس الوحدة لـ “SSC” سبورتس إن فريقه لا يستحق الخسارة على يد الهلال، موضحا أنه لم يجد بعد منافسا يتفوق كثيرا على فريقه منذ بداية الموسم. موسم 2023.

وأكد أن الوحدة استحق إحراز المزيد من النقاط بعد 4 مباريات فِيْ دوري روشان السعودي.

وأضاف حارس الوحدة أن الفريق يعاني من أزمة هجومية واضحة، مندهشًا من أن زملائه سجلوا هدفًا واحدًا فقط فِيْ 4 مباريات، موضحًا أنه يجب بذل المزيد والمزيد خلال فترة التوقف الدولي.

* مشاهدة ترتيب الوحدة والهلال فِيْ دوري روشان السعودي.