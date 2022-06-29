حارس منتخب مصر يتلقى عرضًا من الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن إنبي تلقى خطابًا من نادي ويجان أثليتيك الإنجليزي يسأل عن موقفه من بيع الحارس محمود جاد خلال صيف ميركاتو الحالي.

تضمنت رسالة نادي ويجان استفسارًا عن إمكانية التفاوض على انتقال حارس المرمى الشاب إلى الفريق الإنجليزي في السوق الصيفي الحالي.

أفادت الأنباء أن محمود جاد تلقى اتصالات هاتفية من أحد وكلاء اللاعبين لإبلاغه برغبة النادي الإنجليزي في التعاقد معه لعرض رسمي لإرساله للفريق النفطي بالدورة المقبلة.

رحب الحارس الشاب بفكرة الانتقال إلى ويجان ودخول الميركاتو الصيفي لتجربة الاحتراف في سن مبكرة.

جاد هو أحد حراس المرمى اللامعين في الدوري المصري الممتاز، وقد نجح في جذب انتباه العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته، وخاصة الأهلي والزمالك.