حازم إيهاب ابني سيشفع لنا يوم القيامة.. وسأحصل على جائزة الأوسكار

بدأ الفنان المصري الشاب حازم إيهاب عمله الفني عام 2015 مع المخرج المسرحي خالد جلال بمسرحية “هاملت المليون”، ثم انطلق بعد ذلك إلَّى عالم المسرح والسينما، ليحظى بحضور هادئ من بقية العالم. الممثلين. من خلال أسلوبه المختلف الذي ظهر من خلال مشاركته فِيْ مسلسل Moon Knight العالمي.

“العرب اليوم” أجرت مقابلة مع حازم إيهاب الذي كشف عَنّْ العديد من جوانب حياته الشخصية وغيرها

أولاً، أخبرنا عَنّْ مشاركتك مع Moon Knight.

بدأت تصوير المسرحية قبل عامين وقبل الزواج من منة داغر لم أتخيل الخطوة وأن أشارك فِيْ مسرحية عالمية مع “مارفل” ولكن بعد اجتياز جميع مراحل الاختبار نجحت وتم اختياري تلعب هذه الورقة.

كَيْفَ ترى مشاركة عدد كبير من المصريين فِيْ العمل

مشاركة كبيرة تدعو للاعتزاز بالموهبة المصرية التي نمتلكها، لأننا لسنا مختلفِيْن عَنّْ الأجانب، لكننا أفضل بكثير، لكننا نشعر دائمًا أن هناك من يركض وراءنا، ومن بين أسباب اندهاش الأجانب سيناريوهات “ليلة القمر”، أدارها المحرر المصري أحمد، الذي احتفظ وحرر عددًا كبيرًا من الحلقات فِيْ وقت قصير جدًا، رغم أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لنا فِيْ مصر.

هل يطمح حازم إيهاب للوصول إلَّى العالم

نعم، أنا أطمح، وذات يوم سأقف على السجادة الحمراء فِيْ حفل توزيع جوائز الأوسكار والجائزة فِيْ يدي.

على الصعيد الشخصي كَيْفَ بدأت قِصَّة حبك مع زوجتك مينا داغر

لقد بدأت منذ سنوات عديدة حتى تزوجت، وهِيْ شخصية طموحة تعمل بجد واجتهاد دائمًا بجانبي ولديها العديد من الصفات الحميدة.

كَيْفَ تجاوزت وفاة ابنك يونس

كانت لحظات صعبة للغاية، لكنها كانت امتحانًا لنا من الله، وسيكون شفِيْعَنّْا يوم القيامة، حيث كان يعاني من أمراض قلب كثيرة، وقد مرنا تلك اللحظات بالصبر والوقوف جنبًا إلَّى جنب. آخر.

لماذا لم تشارك فِيْ المسرح رغم أنك بدأت فِيْه

البداية كانت بالفعل مسرحية “هاملت المليون” مع المخرج الكبير خالد جلال، لكن لم تسنح لي الفرصة لتقديم مسرحيات جديدة بعد، لكنني أتمنى.

إلَّى أي فريق كرة قدم مصري تنتمي وتفضل متابعته

فريقي المفضل هُو الزمالك أنا متعصب الزمالك.

لماذا دخلت فِيْ مجال الأعمال وفتحت مطعمًا مؤخرًا

لأنني حاصل على شهادة فِيْ هذا المجال، وأردت تقديم مشروع بالإضافة إلَّى التمثيل، لأن الجميع يعتقد أن الفنانين يكسبون الكثير من المال، لكن هذا لا يحدث.

هل حازم إيهاب من رواد الساحل الشمالي فِيْ الصيف .. وهل يستعد له بالشكل

لا .. أفضل الأماكن الهادئة مثل رأس سدر، بعيدًا عَنّْ الأماكن الصاخبة، المليئة بالضوضاء، وأيضًا الأقل تكلفة.

ما هِيْ الصفات التي أخذها حازم إيهاب من والده ووالدته

لقد ورثت ذكائه، حتى فِيْ أحلك المواقف.

ماذا عَنّْ عملك القادم

تعاقدت مؤخرًا على مسلسل “The Batch” بطولة طارق لطفِيْ وشريف سلامة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.