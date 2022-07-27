حاسبة الدعم التقديرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه من الممكن معرفة قيمة الحق على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الدعم التقديري من خلال الرابط التالي هنا.

شروط الضمان الاجتماعي للمطورين

يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي ما يلي