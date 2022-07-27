حاسبة الدعم التقديرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه من الممكن معرفة قيمة الحق على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الدعم التقديري من خلال الرابط التالي هنا.
شروط الضمان الاجتماعي للمطورين
يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي ما يلي
- أن يكون سعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة في المملكة باستثناء (غير السعودية متزوجة من سعودي وأرملة غير سعودية ومطلقة ولديها أبناء سعوديين وأبناء الأرملة وأبناء المطلق السعودي. من زوج غير سعودي، وذوي إعاقة، وأيتام وأرامل مع أيتام مع كروت مواصلات).
- ألا يقل الدخل المحسوب للعاملين لحسابهم الخاص أو للأسرة عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال للمعيل و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.
- الالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين.
- ألا يكون مقيمًا في أي من المنازل أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة.
- ليس لديها أصول عالية القيمة.
- إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، تعتبر كل أسرة مستقلة ويحق لها الحصول على معاش منفصل.
- لا يؤثر على حق الأسرة في المعاش لأن أحد أفرادها يقيمون لأغراض الدراسة خارج المدينة التي تقع فيها الأسرة.