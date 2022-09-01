“Link” حاسبة الدعم حساب المواطن 1444 هـ (زيادة الراتب) portal.ca.gov.sa، يتمكن كافة المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن، التمكن من معرفة قيمة الراتب الشخصي، وذلك من خلال الموقع portal.ca.gov.sa، عن طريق حاسبة الدعم حساب المواطن، والتي تمكن المواطن من معرفة قيمة الراتب الخاص به بعد زيادة المعاش، والتي يتم مضاعفتها لبعض المواطنين.

راتب المواطن

تمت زيادة مبلغ دخل المستفِيْد سواء كان شخصا طبيعيا أو أحد أفراد الأسرة فِيْ برنامج حساب المواطن، وقد ثبت ذلك فِيْ استحقاقه الخاص لشهر سبتمبر 2022 الموافق لشهر صفر 1444 هـ حيث يتضاعف. زاد المبلغ تقريبًا، وتختلف هذه الزيادة أو المبلغ الإجمالي المخفض للمستفِيْد من شخص لآخر حسب عدة عوامل منها

عدد أفراد الأسرة المؤهلين.

مجموع الدخل الذي يحصل عليه المستفِيْد خارج الدعم هُو حساب مواطن للمستفِيْدين.

وتمكنا من معرفة كيفِيْة معرفة مقدار ما تم إنفاقه من حساب المواطن على المستفِيْدين فِيْ الثقافني، لذا يرجى متابعتنا.

مَتَّى يتم الافراج عن حساب المواطن

فِيْما يتعلق بتاريخ الهبوط، كَمْا نعلم، يتم صرف المدفوعات فِيْ نظام حساب المواطن المالية السَعُودِيْة هِيْ كل شهر فِيْ اليوم العاشر من التقويم الميلادي، ولكن فِيْ بعض الأحيان هناك استثناءات، وهذا هُو الحال إذا كان اليوم العاشر من اليوم الميلادي يصادف عطلة رسمية.

فِيْما يتعلق بإيداع السداد للمواطنين رقم 58 من شهر سبتمبر 2022 الموافق صفر 1444 هـ، يصادف اليوم العاشر يوم السبت، وهُو عطلة رسمية فِيْ الدوائر الحكومية والبنوك، لذلك نتوقع بشدة أن يتم صرف وسيتم الدعم يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 أو الخميس 8 سبتمبر حيث سيتم تخفِيْض مبالغ الدعم المادي للمواطنين المسنين والمسجلين فِيْ الفترة الأخيرة.

دعم حاسبة حساب المواطن

يقدم البرنامج خدمة معرفة مقدار الدعم وهذا ما تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ برنامج حساب المواطن حيث يمكنك فعل ذلك بسهُولة باستخدام حاسبة الحساب وهذا لمعرفة ما هُو مجموعك الراتب بالإضافة إلى الدعم الإضافِيْ ومقارنته بالرقم الموجود فِيْ الحساب وسنقوم بمتابعته. فِيْ هذا المقال، كيفِيْة الوصول إليه، وهِيْ كالتالي

أدخل حاسبة الرَابِطْ الحكومي لبرنامج دعم حساب المواطن بالضغط protal.ca.gov.sa أنا.

أنا. تحديد عدد أقارب المواطن.

يُطلب منك إدخال بعض المعلومات حول رب الأسرة.

ثم أدخل جميع البيانات الأخرى المطلوبة (إجمالي الدخل، إيجار المسكن أم لا، إلخ).

ثم انقر فوق حساب.

سيُظهر لك الرقم التقريبي الذي من المفترض أن تحصل عليه.

إذا كان مبلغ حسابك أقل أو أكثر قليلاً، فليس لديك مشكلة.

خلاف ذلك، تواصل معنا، كل ما عليك فعله هُو الاتصال بخدمة العملاء عبر رقم حساب المواطن الموحدهذا هُو السؤال عن سبب ذلك.

يمكن التعرف على حاسبة الدعم حساب المواطن 1444 من خلال الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية الخاصة والتنمية الإجتماعية لمعرفة ما هُو مجموعك الراتب بالإضافة إلى الدعم الإضافِ بطريقة سهلة وبدون أي عواقب.