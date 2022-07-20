[حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور] طريقة احتساب راتب الضمان وفق النظام الجديد للموارد البشرية

الآلة الحاسبة المطورة لدعم الضمان الاجتماعي وطريقة احتساب قيمة الراتب وفق حد الحاجز المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وما هُو عليه دعم إضافِيْ أعلنه الديوان الملكي السعودي فِيْ الكرم الملكي الذي صدر قبل عيد الأضحى مباشرة وتحديداً يوم الاثنين 4 يوليو 2022 الموافق لليوم الخامس من ذي الحجة 1443 وآلة حاسبة الدعم من أهم الوسائل التي يتم من خلالها يتم سداد الدفعة الشهرية. يمكن أن يكون استحقاق مستحقي الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa وفق نظام الاستحقاق الجديد حيث تم وضع آلية محددة يمكن من خلالها احتساب قيمة الراتب للأسرة حسب قيمة الأسرة المكتسبة ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية الجديد المتطور الصادر بالمرسوم الملكي فِيْ الثاني من ربيع الأول الأخير.
[حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور] طريقة احتساب راتب الضمان وفق نظام الموارد البشرية الجديد.
يهدف الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره حديثًا إلى تقديم العديد من الخدمات لذوي الأهلية والأهلية للحصول على الدعم الأمني ، بما فِيْ ذلك الدعم النقدي الذي يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأسر السَعُودِيْة المحتاجة والأكثر احتياجًا، بهدف توفِيْر حياة تستحق الحياة مع محدودية. دخل كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر المذكورة، من خلال نظام متكامل تحت مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يوفر الخدمات التالية
- الدعم النقدي المباشر هُو ضمان راتب شهري.
- خدمات التأهِيْل والتدريب
- خدمات التمكين والتوظيف.
مطور حاسبة الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa
وضعت وزارة الموارد البشرية الأساس الذي يسهل من خلاله التعرف على قيمة راتب الضمان الاجتماعي لكل أسرة، فكانت الآلة الحاسبة الإلكترونية لدعم الضمان الاجتماعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والوزارة. أشارت الآلية المستخدمة لاحتساب قيمة راتب الضمان، حسب تعريف الأسرة وعدد أفرادها. المعيل والمُعالون
تم تطوير تعريف الأسرة المؤهلة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي
وضعت وزارة الموارد البشرية تعريفًا للأسر المؤهلة للحصول على الدعم منصة الحماية الاجتماعية الجديدةوتم تعريف الأسرة على أنها تشمل جميع الأشخاص المقيمين فِيْ المنزل، لذلك يتم تعريفهم على أنهم عائلة واحدة، بغض النظر عن عدد أفراد تلك الأسرة الذين يزدادون. جدول قيود استحقاق إعالة الطفل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استثناءات لذلك لتحديد الأسرة، وتشمل هذه الاستثناءات ما يلي
- أرملة أو مطلقة ما دامت لديها ولد أو أكثر.
- الطلاب المقيمون خارج أراضي المملكة للدراسة، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 18 عامًا ولا تزيد عن 25 عامًا، حيث تُقبل أهليتهم كَمُْعالين لأسرهم.
تطور حساب الضمان الاجتماعي وفق النظام الجديد
تم الاجتياز بنجاح وزارة الموارد البشرية آلية خاصة لاحتساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي، بشرط استيفاء الشُروطْ والمعايير المعلنة من الوزارة، وتتضمن الآلية المستخدمة لحساب الضمان ما يلي
- يتم تحديد راتب الضمان للشخص المستقل والأسرة عن طريق إضافة قيمة الدخل الشهري الذي يكسبه جميع أفراد الأسرة الذين يجمعهم المسكن.
- يتم خصم 50٪ من الدخل الشهري من المكتب لتلك العائلة.
- هذا بالإضافة إلى إجمالي الدخل غير المستمد من أعمال الدعم الحكومية، باستثناء دعم برامج الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة.
- ويقارن إجمالي الدخل المحسوب مع الحد الأدنى للمعاش حسب الاستحقاق الشهري حسب عدد أفراد الأسرة.
- 1100 محسوبة لمُعيلها.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب 550 ريالًا لكل مُعال.
طريقة احتساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد وضعت وفق جدول الحدود القصوى
تتلخص طريقة احتساب راتب الكفالة الجديدة المطورة حسب جدول حدود التقييد وعدد أفراد الأسرة المستحقين لدعم الضمان من خلال الجدول التالي.
|عدد أفراد الأسرة
|راتب تقاعد
|حاجز الضمان الاجتماعي
|عائلة مكونة من شخص واحد فقط
|1000 ريال سعودي
|ريال سعودي لعام 2001
|عائلة مكونة من شخصين
|1285 روبية
|2570 ريال سعودي
|عائلة مكونة من 3 أشخاص
|1570 روبية
|3140 راي
|عائلة مكونة من 4 أشخاص
|1،855 ريال سعودي
|3710 راي
|عائلة مكونة من 5 أشخاص
|2140 روبية
|4280 ريال سعودي
|عائلة مكونة من 6 أفراد.
|2،420 ريال سعودي
|4840 راي
|عائلة مكونة من 7 أفراد.
|2710 روبية
|5420 ريال سعودي
|عائلة مكونة من 8 أفراد
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال سعودي
|عائلة مكونة من 9 أفراد.
|3،280 ريال سعودي
|6560 ريال سعودي
|عائلة مكونة من 10 أفراد
|3560 روبية
|7120 راي
|عائلة مكونة من 11 فردا.
|3840 روبية
|7680 RAE
|أسرة مكونة من 12 فردًا
|4130 روبية
|8260 RAE
|عائلة مكونة من 13 فردًا
|4،410 روبية
|8820 راي
|عائلة مكونة من 14 فردًا
|4،700 ريال سعودي
|9400 ريال سعودي
|عائلة مكونة من 15 فردًا
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال سعودي
بناءً على ما سبق يتم احتساب القيمة الإجمالية للدخل الشهري الذي يكسبه جميع أفراد الأسرة أو الفرد المستقل، ثم يتم خصم 50٪ من إجمالي قيمة الراتب، وبعد ذلك يتم إضافة هذه النسبة إلى المجموع. قيمة الحكومة. الدعم سواء من ساند من حساب المواطن أو أي دعم حكومي آخر تتلقاه الأسرة أو المستفِيْد، باستثناء الدعم المقدم من برامج الدعم أو برامج الدعم لذوي القدرات الخاصة.
دعم إضافِيْ للمستفِيْدين من التأمين “دعم التضخم وتكاليف المعيشة”
- دعم إضافِيْ للمستفِيْدين من برنامج حساب المواطن بمبلغ 8 مليارات ريال سعودي.
- تخصيص مبلغ 408 مليون ريال للمستفِيْدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.
- بديل فريد لخفض الضمان الاجتماعي الذي تم تعليقه منذ عدة سنوات، ويتم صرف هذه المساعدة على شكل معاش استثنائي إضافِيْ، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لمتلقي الضمان الاجتماعي للسنة المالية الحالية. .
- تخصيص 10 مليارات ريال لبناء احتياطي استراتيجي من المنتجات الأساسية والاستراتيجية.
يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.
فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينكلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.
لذلك، قمنا بة التفاصيل الخاصة لطريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي التي تم تطويرها وفقًا لشُروطْ حد انخفاض القيمة، باستخدام حاسبة دعم الضمان الاجتماعي.