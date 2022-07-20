[حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور] طريقة احتساب راتب الضمان وفق النظام الجديد للموارد البشرية

الآلة الحاسبة المطورة لدعم الضمان الاجتماعي وطريقة احتساب قيمة الراتب وفق حد الحاجز المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وما هُو عليه دعم إضافِيْ أعلنه الديوان الملكي السعودي فِيْ الكرم الملكي الذي صدر قبل عيد الأضحى مباشرة وتحديداً يوم الاثنين 4 يوليو 2022 الموافق لليوم الخامس من ذي الحجة 1443 وآلة حاسبة الدعم من أهم الوسائل التي يتم من خلالها يتم سداد الدفعة الشهرية. يمكن أن يكون استحقاق مستحقي الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa وفق نظام الاستحقاق الجديد حيث تم وضع آلية محددة يمكن من خلالها احتساب قيمة الراتب للأسرة حسب قيمة الأسرة المكتسبة ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية الجديد المتطور الصادر بالمرسوم الملكي فِيْ الثاني من ربيع الأول الأخير.

[حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور] طريقة احتساب راتب الضمان وفق نظام الموارد البشرية الجديد.

يهدف الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره حديثًا إلى تقديم العديد من الخدمات لذوي الأهلية والأهلية للحصول على الدعم الأمني ​​، بما فِيْ ذلك الدعم النقدي الذي يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأسر السَعُودِيْة المحتاجة والأكثر احتياجًا، بهدف توفِيْر حياة تستحق الحياة مع محدودية. دخل كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر المذكورة، من خلال نظام متكامل تحت مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يوفر الخدمات التالية

الدعم النقدي المباشر هُو ضمان راتب شهري.

خدمات التأهِيْل والتدريب

خدمات التمكين والتوظيف.

مطور حاسبة الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa

وضعت وزارة الموارد البشرية الأساس الذي يسهل من خلاله التعرف على قيمة راتب الضمان الاجتماعي لكل أسرة، فكانت الآلة الحاسبة الإلكترونية لدعم الضمان الاجتماعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والوزارة. أشارت الآلية المستخدمة لاحتساب قيمة راتب الضمان، حسب تعريف الأسرة وعدد أفرادها. المعيل والمُعالون

تم تطوير تعريف الأسرة المؤهلة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية تعريفًا للأسر المؤهلة للحصول على الدعم منصة الحماية الاجتماعية الجديدةوتم تعريف الأسرة على أنها تشمل جميع الأشخاص المقيمين فِيْ المنزل، لذلك يتم تعريفهم على أنهم عائلة واحدة، بغض النظر عن عدد أفراد تلك الأسرة الذين يزدادون. جدول قيود استحقاق إعالة الطفل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استثناءات لذلك لتحديد الأسرة، وتشمل هذه الاستثناءات ما يلي

أرملة أو مطلقة ما دامت لديها ولد أو أكثر.

الطلاب المقيمون خارج أراضي المملكة للدراسة، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 18 عامًا ولا تزيد عن 25 عامًا، حيث تُقبل أهليتهم كَمُْعالين لأسرهم.

تطور حساب الضمان الاجتماعي وفق النظام الجديد

تم الاجتياز بنجاح وزارة الموارد البشرية آلية خاصة لاحتساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي، بشرط استيفاء الشُروطْ والمعايير المعلنة من الوزارة، وتتضمن الآلية المستخدمة لحساب الضمان ما يلي

يتم تحديد راتب الضمان للشخص المستقل والأسرة عن طريق إضافة قيمة الدخل الشهري الذي يكسبه جميع أفراد الأسرة الذين يجمعهم المسكن.

يتم خصم 50٪ من الدخل الشهري من المكتب لتلك العائلة.

هذا بالإضافة إلى إجمالي الدخل غير المستمد من أعمال الدعم الحكومية، باستثناء دعم برامج الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقارن إجمالي الدخل المحسوب مع الحد الأدنى للمعاش حسب الاستحقاق الشهري حسب عدد أفراد الأسرة.

1100 محسوبة لمُعيلها.

بالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب 550 ريالًا لكل مُعال.

طريقة احتساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد وضعت وفق جدول الحدود القصوى

تتلخص طريقة احتساب راتب الكفالة الجديدة المطورة حسب جدول حدود التقييد وعدد أفراد الأسرة المستحقين لدعم الضمان من خلال الجدول التالي.

عدد أفراد الأسرة راتب تقاعد حاجز الضمان الاجتماعي عائلة مكونة من شخص واحد فقط 1000 ريال سعودي ريال سعودي لعام 2001 عائلة مكونة من شخصين 1285 روبية 2570 ريال سعودي عائلة مكونة من 3 أشخاص 1570 روبية 3140 راي عائلة مكونة من 4 أشخاص 1،855 ريال سعودي 3710 راي عائلة مكونة من 5 أشخاص 2140 روبية 4280 ريال سعودي عائلة مكونة من 6 أفراد. 2،420 ريال سعودي 4840 راي عائلة مكونة من 7 أفراد. 2710 روبية 5420 ريال سعودي عائلة مكونة من 8 أفراد 3000 ريال سعودي 6000 ريال سعودي عائلة مكونة من 9 أفراد. 3،280 ريال سعودي 6560 ريال سعودي عائلة مكونة من 10 أفراد 3560 روبية 7120 راي عائلة مكونة من 11 فردا. 3840 روبية 7680 RAE أسرة مكونة من 12 فردًا 4130 روبية 8260 RAE عائلة مكونة من 13 فردًا 4،410 روبية 8820 راي عائلة مكونة من 14 فردًا 4،700 ريال سعودي 9400 ريال سعودي عائلة مكونة من 15 فردًا 5000 ريال سعودي 10000 ريال سعودي

بناءً على ما سبق يتم احتساب القيمة الإجمالية للدخل الشهري الذي يكسبه جميع أفراد الأسرة أو الفرد المستقل، ثم يتم خصم 50٪ من إجمالي قيمة الراتب، وبعد ذلك يتم إضافة هذه النسبة إلى المجموع. قيمة الحكومة. الدعم سواء من ساند من حساب المواطن أو أي دعم حكومي آخر تتلقاه الأسرة أو المستفِيْد، باستثناء الدعم المقدم من برامج الدعم أو برامج الدعم لذوي القدرات الخاصة.

دعم إضافِيْ للمستفِيْدين من التأمين “دعم التضخم وتكاليف المعيشة”

دعم إضافِيْ للمستفِيْدين من برنامج حساب المواطن بمبلغ 8 مليارات ريال سعودي.

تخصيص مبلغ 408 مليون ريال للمستفِيْدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

بديل فريد لخفض الضمان الاجتماعي الذي تم تعليقه منذ عدة سنوات، ويتم صرف هذه المساعدة على شكل معاش استثنائي إضافِيْ، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لمتلقي الضمان الاجتماعي للسنة المالية الحالية. .

تخصيص 10 مليارات ريال لبناء احتياطي استراتيجي من المنتجات الأساسية والاستراتيجية.