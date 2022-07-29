حاسبة تمويل سيارة أبوظبي الإسلامي للإماراتي والمقيم

حاسبة تمويل السيارات فِيْ الإمارات العربية المتحدة فِيْ أبوظبي، يمكن لأي مواطن إماراتي الحصول على تمويل السيارة فِيْ أبوظبي، هذا التمويل سهل للإماراتيين والمقيمين فِيْ الإمارات العربية المتحدة، يجب على جميع المواطنين استخدام حاسبة التمويل للحصول على التمويل لمعرفة القيمة المقدرة للتمويل، على المتقدمين إلى الاستفادة من التمويل يجب أن تعرف القيمة التقديرية للقسط الشهري، حيث أن هناك شُروطًْا للتأهل للتمويل، والتي يتمتع فِيْها التمويل بالعديد من المزايا التي يمكن أن يستفِيْد منها كل مقدم طلب. يمكن للسيارة الاستفادة من التمويل من خلال هذا المقال على موقع العرب اليوم.

حاسبة تقدير تمويل السيارات فِيْ أبوظبي

أي حاسبة تمويل هِيْ حاسبة تقدير تعطي قيمة تقريبية لقيمة القسط الشهري، فإن خطوات استخدام حاسبة التقدير لهذا التمويل هِيْ كَمْا يلي

دخول مقدم الطلب إلى موقع تمويل السيارات من مصرف أبوظبي الإسلامي.

اختر من بين الخدمات الإلكترونية خدمة حاسبة تمويل السيارة.

يكتب كل متقدم قيمة سعر السيارة بالدرهم الإماراتي الذي يريده من عروض البنك.

أدخل المبلغ المراد دفعه كدفعة مقدمة للتطبيق بالدرهم الإماراتي.

يسجل مدة سداد التمويل بالشهُور، بحد أقصى 60 شهرًا، أي لمدة خمس سنوات.

يختار مقدم الطلب المدين فِيْ مكان إقامته داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

يختار كل مواطن نوع السيارة إذا كانت جديدة أو مستعملة.

اكتب اسم تاجر السيارات، ثم انقر فوق الكلمة احسب.

كيفِيْة الاتصال ببنك أبوظبي

كل مواطن مؤهل عند استيفائه لشُروطْ تمويل سيارة من بنك أبوظبي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. يوفر البنك أيضًا طرقًا للاتصال بالمسؤولين لحَلْ أي مشكلات والإجابة على الاستفسارات. هذه الوسائل هِيْ كالتالي