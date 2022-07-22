حاسبة تمويل سيارة الرياض الميسرة لجميع المواطنين

حاسبة سهلة لتمويل السيارات بالرياض لجميع المواطنين داخل حدود المملكة. المواطنين، حيث تتيح حاسبة تمويل السيارة هذه للمواطن فرصة تحديد قيمة تمويل السيارة، بعد التأكد من استيفاء جميع شُروطْ الأهلية لتمويل سيارتك الميسرة. بواسطة بنك الرياض. .

باستخدام حاسبة تمويل السيارات بالرياض

يسمح البنك لجميع المواطنين باستخدام خدمة حساب الرياض الإلكتروني لتمويل السيارات بعد الحصول على موافقة مبدئية لتمويل سيارتهم الميسرة من بنك الرياض. فِيْما يلي خطوات استخدامه لمعرفة قيمة تمويل السيارة

تسجيل الدخول لي رَابِطْ حاسبة تمويل السيارة السهل بالرياض.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم الكامل للعميل، وحدد جنسيته، وأدخل رقم هاتفه المحمول واكتب تاريخ ميلاده.

تسجيل البيانات المالية المهنية للعميل عن طريق اختيار قطاع العملات وكتابة قيمة دخله الشهري وتحديد نوع الراتب المحول من عدمه.

يقوم المواطن بإدخال بيانات السيارة المطلوبة للتمويل، ويسجل قيمة السداد الأولي للسيارة، ويكتب سعر السيارة ويحدد المدة المطلوبة للتمويل بالأشهر.

اضغط على أيقونة الحساب حتى تظهر القيمة التقريبية للتمويل وقيمة الأقساط الشهرية.

أجب عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول تمويل السيارات بالرياض