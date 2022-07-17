حاسبة جرعة الباراسيتامول أداة للوالدين لحماية الأطفال

ولفتت هيئة الغذاء والدواء إلى أهمية حاسبة جرعة الباراسيتامول للوالدين لتحديد الجرعة المناسبة للأطفال، وأوضحت في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على تويتر أن حاسبة الباراسيتامول تساعد الوالدين في حساب الجرعة المناسبة للطفل والطفل. العوامل التي تؤثر على الجرعة مثل وزن الطفل وتركيز الدواء، وأشار إلى أن الآلة الحاسبة تستخدم لحساب الجرعة، والكمية الصحيحة من الباراسيتامول سواء على شكل شراب أو قطرات في الفم.

وأشار أيضا إلى أن جرعة الباراسيتامول تعتمد على وزن الطفل وعلى تركيز الباراسيتامول في الشراب أو القطرات.

زيادة غامضة في التهابات الكبد الحادة عند الأطفال

و قبل؛ أكدت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 920 حالة إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في 33 دولة، بزيادة 270 حالة مقارنة بشهر مايو الماضي.

ارتفاع معدل الإصابة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نصف الحالات المحتملة كانت في المنطقة الأوروبية، بما في ذلك 267 في بريطانيا، وثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصحية حول العالم تحقق في الزيادة الغامضة في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال.

اجراءات وقائية

يوصي المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض بإجراءات وقائية لمنع الأطفال من الإصابة بهذا المرض، بما في ذلك الحصول على التطعيمات المطلوبة، وتجنب ملامسة المرضى، وعدم ملامسة عينيك أو أنفك أو فمك إلا بعد غسل يديك، وتغطية الفم والأنف عند السعال. أو العطس