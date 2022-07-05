حافلات كهربائية في مطار الملك عبدالعزيز بنظام هايدروليكي كامل 

افتتح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الحافلات الكهربائية لشركة العمد السعودية لخدمات المطارات والنقل المساند (ساس) وهي صديقة للبيئة ومدعومة بالكامل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب.

تفاصيل الحافلة

يحتوي الجزء الداخلي من الحافلة على 3 شاشات عرض داخل مقصورة الركاب و 4 شاشات للسائقين توضح كافة تفاصيل الرحلة، بالإضافة إلى زيادة عدد الركاب إلى حوالي 110 ركاب، بالإضافة إلى تجهيز كل حافلة بـ 14 محيطًا وكاميرات داخلية. لتسجيل وتوثيق كافة المعلومات والحقائق داخل الحافلة، حيث تتمتع الحافلات بأعلى المعايير لضمان سلامة الركاب في المطارات، بالإضافة إلى نظام تكييف متطور وعالي الكفاءة، ومنطقة مخصصة لذوي الإعاقة توفر لهم سمة النقل الآمن بالسيارات.

صامت وصديق للبيئة

تتميز الحافلات الكهربائية بكونها هادئة للغاية وتحترم البيئة، ولا تنبعث منها أي نوع من أنواع التلوث، خاصة انبعاثات الكربون، حيث يتم دفعها بالكهرباء ومجهزة بالعديد من المعدات والمعدات التقنية، بالإضافة إلى تزويدها ب بطارية يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية وشاحن سريع متطور يشحن البطارية من 0 إلى 100 في الساعة بحد أقصى 3 ساعات ونظام هيدروليكي كامل للمساعدة في القيادة السلسة وكذلك التنزيل والتفريغ بسهولة ركاب

يعد إطلاق خدمة الحافلات الكهربائية جزءًا من استراتيجية قطاع الطيران المدني لتعزيز الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.