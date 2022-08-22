حافلة تصطدم بحشد تجمع لمساعدة ضحايا حادث سير في تركيا، تداولت وسائل الإعلام التركية الفترة الأخيرة خبر مفجع جدا ، حول اصطدام حافة بحشد كبير تجمع لمساعدة ضحايا حادث، أدى الى وقوع عدد كبير جدا من الضحايا، حيث أسرعت سيارة الإسعاف الى المكان لنقل الضحايا والمصابين، وقد أوضحت وزارة الصحة الفترة الأخيرة أن من بين القتلى رجال إطفاء وصحفيين.

حافلة تصطدم بحشد تجمع لمساعدة ضحايا في تركيا

فجع الشعب التركي في صباح يوم السبت عن حادث مروع جراء اصدام حافة ركاب كبيرة بموقع سير سابق في تركيا أدى الى وقوع عدد كبير من الاصابات والضحايا، حيث بلغ عدد الضحايا حوالي 16 شخص ومن بين الضحايا رجال إطفاء ورجال إنقاذ وفريق من الصحفيين، قد ارسلو لمكان الحادث سابق أدى الى انحراف السيارة عن الطريق بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد.

تفاصيل تعرض حافلة لحادث سير في تركيا

تداولت وسائل الإعلام السعودية يوم السبت خبر صادم ومروع حول تعرض حافلة ركاب موقع حادث سير سابق بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا. مما ادى الى انحرافها ومن ثم انقلابها عن مسارها مما تم استدعا فرق النجدة والانقاظ للانقاظ الجرى والمصابين ونقل الوفيات، وقد بين محافظ غازي عنتاب في تغريده له على التويتر عن مصرع 16 شخص وأكثر من 20 اصابه ومن ضمنهم “ثلاثة رجال إطفاء واثنين من عمال الطوارئ وصحفيان.

بالصور حافلة تصطدم بحشد تجمع لمساعدة ضحايا في تركيا

انتشرت الكثير من الصور الفترة الاخيرة لموقع الحادث التي تعرضت له حافة عند استطامها بحشد تجمع لمساعدة ضحايا حادث سير أدى الى وقوع عدد ضخم من الوفيات، حيث تفاعل الكثير مع الصور وتم تقديم التعازي والمواساه الضحايا، حيث لم يصدر حتى هذه اللحظة أسماء الضحايا.

أعلنت وزارة الصحة التركية الساعات الأخيرة عن مصرع 16 قتيل و22 إصابة بحادث سير مروع في دينة غازي عنتاب جنوبي البلاد، وذلك بعد اصطدام حافلة بحشد تجمع لمساعدة ضحايا حادث سير، وتم فتح تحقيق بالحادث