حالات إغماء واشتباكات على شباك تذاكر حفل هاني شاكر فِيْ دمشق

شهدت دار الأوبرا فِيْ العاصمة السورية دمشق فوضى عارمة اندلعت فِيْ قتال أدى إلَّى حدوث إغماء، بعد إطلاق تذاكر الحفل المقبل الذي سيقدمه الفنان هاني شاكر منتصف الشهر الجاري.

مواجهات وإغماء وتدخل بوليسي

وأظهرت مقاطع فِيْديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات وفوضى بين الجمهُور ومنظمي الحفلات أثناء محاولتهم الحصول على تذاكر، مما دفع مسؤولي الأوبرا للإعلان عَنّْ حفل ثان لتهدئة الحشد.

اصطف جمهُور هاني شاكر فِيْ سوريا فِيْ طابور طويل امتد من أكشاك بيع التذاكر خارج الساحات الرئيسية لدار الأوبرا، إلَّى مداخل المبنى المطلة على ساحة الأمويين، فِيْما أفاد البعض أنهم قدموا إلَّى الأوبرا. منزل منذ الليلة الماضية لحجز مكان لهم.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الاكتظاظ الشديد على أبواب دار الأوبرا وفِيْ مكاتب بيع التذاكر تسبب فِيْ إغماء العشرات وخنقهم بسبب الضغط الكبير خاصة داخل المنزل.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية والشرطة سارعت للتدخل لإنقاذ الجرحى وتنظيم طوابير وتجنب الاحتكاك بين جماهِيْر الفنان شاكر رغم وقوع اشتباكات بين عدد من المنتظرين.

وقال بعض محبي الفنانة المصرية الذين كانوا يصطفون فِيْ الطابور، معلقين على المشهد، مازحا “كنا نقف فِيْ طابور لشراء البنزين والديزل والخبز بسبب الحصار الاقتصادي الغربي، لكننا الآن اصطفاف هاني شاكر برضا وتقبل”. . “

حفل موسيقي آخر للسماح لأكبر عدد من محبي هاني شاكر بحضور حفلته فِيْ دمشق

من جهته، قال مدير أوبرا دمشق المايسترو أندريه معلولي، فِيْ تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، إن الدار اتفقت مبدئيا مع الفنان هاني شاكر على إقامة حفل موسيقي على مدى يومين متتاليين لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الفنانين. عام. معجبيهم للحضور.

وقال المايسترو معلولي إن أسعار تذاكر الحفل مشجعة وتتماشى مع السعر الرسمي الذي حددته وزارة الثقافة السورية لجميع حفلات الأوبرا على مدار العام، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لحضور العرض الفني والثقافِيْ. . الأحداث التي تستضيفها.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر، خلال حفله المرتقب فِيْ دمشق، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، إلَّى جانب مجموعة من الأغاني القديمة لعبد الحليم وردة ونجوم العصر الجميل الآخرين.