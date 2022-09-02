حالات شفاء من سرطان الثدي، ان مرض السرطان هو مرض يتكاثر عن طريقه خلايا الجسم بصورة تخرج فيه عن التحكم والاحتواء عندما يبدأ انتشار مرض السرطان في الثديين يطلق عليه في العالم بسرطان الثدي؛ باستثناء سرطان الجلد، فإن سرطان الثدي هو من ابرز واشهر واكثر امراض السرطانات شيوعا وانتشارا لدى السيدات.

حالات علاج سرطان الثدي

يعتبر سرطان الثدي مرضا نفسيا قاتلا قبل أن يكون قاتلا جسديا، وذلك بسبب الخوف مما هو معروف أن هذا المرض يشبه الحيوان الذي ينقض على الفريسة وينهي حياته، ولكن دعونا ننظر إلى هذا المرض من جهة أخرى. الخلايا التي تم غزوها.

يزداد عدد هذه الخلايا بنسبة كبيرة وقد يزداد حجمها وفقًا لنوع ودرجة وموقع السرطان. إذا تمكنا من السيطرة على هذه الخلايا، يمكننا التخلص من هذا المرض، لذلك لا داعي للذعر من سرطان الثدي وتعلم أنه ليس سوى مرحلة مؤقتة في حياتك.

لذلك إذا تمكن الطبيب من اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة فسيكون قادرًا على القضاء عليه بسرعة وسهولة، وفي معظم الحالات تكون المرحلة العلاجية مزيجًا من العلاج الإشعاعي والإزالة الجراحية والأدوية سواء العلاج الكيميائي أو العلاج البيولوجي، أو حتى العلاج الهرموني.

نجد أنه في عام 2022 تم تشخيص العديد من النساء بسرطان الثدي بجميع مراحله، وبلغ عدد النساء 2.3 مليون، وبلغ عدد الوفيات بسبب هذا المرض 685 ألف حالة، ونجد ذلك بنهاية عام 2022.، هناك 7.8 مليون امرأة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي. على مدى السنوات الخمس المقبلة في حياة مايو.

لذلك ووفقًا للمؤشرات فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا حول العالم باختلاف الفئات العمرية والأجناس.

تحديات التعافي

لمدة خمس سنوات، وجدوا أن معدل النجاة من سرطان الثدي في أكثر من 90٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى حوالي 66٪ في الهند و 40٪ في جنوب إفريقيا.

وذلك لأن العلاج يتم تطبيقه واكتشاف المرض مبكرًا في البلدان ذات الدخل المرتفع، لذا ستكون النتيجة أكثر من رائعة إذا تم تطبيق هذا أيضًا في البلدان النامية وكان العلاج متاحًا بالفعل ومعتمد أيضًا من قبل منظمة الصحة العالمية.

ووجدوا أن معدل وفيات النساء المصابات بسرطان الثدي في جميع أنحاء العالم انخفض في البلدان ذات الدخل المرتفع من الثمانينيات إلى 2022 بنسبة 40٪، والدول التي تمكنت من تقليل الوفيات الناجمة عن هذا المرض حققت انخفاضًا سنويًا في وفيات سرطان الثدي عن طريق 2 4٪ أي على المستوى العالمي نجد أن معدل الوفيات قد انخفض بنسبة 2.5٪ سنويًا.

عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي

وتجدر الإشارة إلى أن سرطان الثدي لا يصيب النساء بسبب الإصابة كما يعتقد الكثيرون، على الرغم من وجود مجموعة من السرطانات التي تصيب الإنسان بسبب العدوى مثل سرطان عنق الرحم أو حتى فيروس الورم الحليمي البشري أو العدوى البكتيرية التي تعمل على تطوير السرطان وسرعة انتشاره في الجسم.

أو حتى السرطان في أماكن معينة بسبب عدوى فيروسية، فهناك مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى التي تهيئ الجسم وتجعله جاهزًا للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، ومن هذه العوامل

الإناث فوق سن الأربعين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

شرب الكحول أو التدخين أو كليهما.

يمكن أن تؤدي السمنة ووجود الكثير من الدهون في الجسم إلى الإصابة بسرطان الثدي.

التاريخ العائلي قد يكون هذا المرض وراثي ولكن بنسبة 5٪.

التاريخ وعدد مرات التعرض للإشعاع، لأن الإشعاع يسبب نشاط الخلايا السرطانية في الجسم.

تلقي العلاج الهرموني بعد بلوغ سن اليأس.

هناك مجموعة من الطفرات الجينية مثل الطفرات في الجينات التالية BRCA1 و BRCA2 و PALB-2.

علامات وأعراض سرطان الثدي

من أجل أن يكون هناك علاج من سرطان الثدي، يجب أولاً التعرف على أعراض سرطان الثدي، بما في ذلك ما يلي

وجود كتلة بالثدي عند القيام بالفحص المنزلي.

تبدأ التغيرات في شكل وحجم الثدي، مثل ظهور تنقر في الثدي، أو احمرار، أو تغير في الجلد سواء في اللون أو حتى الملمس، وكذلك تغير في الحلمة ومحيطها.

يفرز الثدي إفرازات غير طبيعية مثل مادة صفراء أو حليبية تخرج من الثدي في أوقات مختلفة، خاصة إذا كانت المريضة فتاة لم تتزوج قط.

وتجدر الإشارة إلى أن 90٪ من أورام الثدي غير سرطانية.

مبادرة منظمة الصحة العالمية

قامت منظمة الصحة العالمية بمبادرة لتقليل حالات الإصابة بسرطان الثدي والوفيات منها، حيث تعمل على خفض معدل وفيات سرطان الثدي سنويًا إلى 2.5٪، مما أدى إلى تفادي وفاة 2.5 مليون امرأة بسرطان الثدي في جميع أنحاء العالم بين عام 2022 2040 وتشمل هذه المبادرة توعية النساء بهذا المرض وكيفية تحسين حالتهن الصحية والنفسية، وكذلك تعليمهن كيفية اكتشاف المرض مبكرًا في المنزل.

إن الكشف عن الإصابة بمثل كتلة غير مرنة او غير موجعة وغير محددة الأطراف من العلامات التي تتدل على أنها في اكثر الأحوال انه ورم سرطاني، غير أن سرطان الثدي قد يكون موجعا باللمس او رخوا أو دائريا، وقد يكون موجعا في بعض الحالات الفريدة من نوعها.